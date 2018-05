Von Angela Dähling

Fügen – Hermann ist 80 Jahre alt und stolzer Besitzer eines 4000 Euro teuren, 600 Watt starken E-Bikes. Jahrzehntelang saß der Pensionist nicht mehr auf dem Rad. Dank des E-Motors eröffnen sich für ihn wieder neue Welten. Welten, die jedoch gerade für Senioren lebensgefährlich sein können, wie Hans-Peter Astl, Referatsleiter für Verkehrsangelegenheiten beim Bezirkspolizeikommando Schwaz, weiß.

So entfielen von fünf tödlichen Radunfällen 2016 in Tirol vier auf E-Bike-Fahrer. Und diese waren zwischen 73 und 81 Jahre alt. Im Vorjahr waren drei der fünf tödlich verunglückten Radfahrer mit dem E-Bike unterwegs. Sie waren 62 und 76 Jahre alt. 19 Prozent jener an Radunfällen beteiligten Personen in Tirol sind über 65 Jahre alt. Die mit 27 Prozent am häufigsten betroffene Altersgruppe zählt 45 bis 60 Lenze.

Doch es sind auch viele jüngere, ungeübte E-Bike-Fahrer in Unfälle involviert. Mit der steigenden Anzahl an Radfahrern und E-Bikern nimmt auch die Zahl der Unfälle mit Radfahrer-Beteiligung zu. „2012 waren es 600, 2017 bereits 1100 – und das nur auf öffentlichen Verkehrsflächen – also nicht im Gebirge“, sagt Astl. „Zudem gab es im Vorjahr rund 1000 Mountainbike-Unfällen, die einer Behandlung im Krankenhaus bedurften“, erklärte Karl Mark, „Sicheres Tirol“-Vereinspräsident, gestern bei einer Pressekonferenz in Fügen. Gemeinsam mit der Polizei, LHStv. Josef Geisler und Tourismusverbänden des Bezirks präsentierte er die Initiative „Sicheres E-Biken“. Sie beinhaltet unter anderem einen Folder mit Tipps und Verhaltensregeln. „Unbedingt den Motor beim Hinunterradeln abschalten“, lautet eine davon.

Wie gestern berichtet, fordern die Naturfreunde Tirol verpflichtende Sicherheitsschulungen für E-Biker. LHStv. Geisler kann Verpflichtungen nichts abgewinnen, zu empfehlen sei eine solche Schulung aber auf jeden Fall. Schließlich sollte man vermeiden, dass das E-Bike zum neuen Geschäftsmodell für Kliniken wird, meinte Geisler. E-Biker, die sich überschätzen oder ihr Rad nicht im Griff haben, sind das eine Problem. Autofahrer, die die Schnelligkeit eines E-Bikers nicht richtig einschätzen, das andere. Mit der Aktion „Fahr fair“ des Landes wird für mehr gegenseitige Rücksichtnahme zwischen Auto- und Radfahrern geworben. „Rennradfahrer dürfen bei Trainingsfahrten zu zweit nebeneinander fahren“, informierte Astl hier auch über rechtliche Fakten.

Im Tourismus nimmt das Thema Radfahren und E-Bike immer mehr an Bedeutung zu, unterstrich GF Beate Kassner von der Zillertal Tourismus GmbH. „Im Zillertal bieten über 40 Betriebe Radverleih und Service an. Zudem gibt es mehrere Anbieter von Fahrtechnikkursen fürs Mountainbiken oder E-Biken“, sagt sie. Ein neuer Trend sei „Hike & Bike“: Mit dem E-Bike bis zu einer Hütte fahren, und während dort der Bike-Akku aufgeladen wird, zu Fuß weiter ins Hochgebirge wandern.