Innsbruck – Am Pfingstmontag prallte eine 17-jährige einheimische Pkw-Lenkerin auf der Loferer Straße in Itter gegen das Fahrzeug eines Deutschen. In der Woche zuvor raste auf der Inntalautobahn ein Lkw-Fahrer über die Böschung und kam in einem kleinen Wald zum Stillstand. In beiden Fällen wurden die Unfallbeteiligten zum Glück nur leicht verletzt, bei beiden Fällen hatte Übermüdung zu den Unfällen geführt.

„In Tirol haben sich im Jahr 2016 genau 81 Unfälle mit 107 Verletzten und drei Toten ereignet“, verweist Markus Widmann, Leiter der Verkehrsabteilung der Tiroler Polizei, auf die Daten der Statistik Austria. Im Jahr vorher wurden 65 Unfälle mit 106 Verletzten und drei Toten registriert, 2014 waren es 67 Unfälle mit 103 Verletzten und ebenfalls drei Toten. In Österreich kamen im Vorjahr 18 Personen bei Unfällen ums Leben, bei denen Übermüdung die vermutete Ursache war.

Dabei überkommt einen Fahrer der gefürchtete Sekundenschlaf nicht ohne Vorzeichen, wie Marion Seidenberger, Verkehrspsychologin des ÖAMTC, weiß: „Die Müdigkeit bahnt sich an: Die Anzeichen von Ermüdung sind zwar individuell unterschiedlich, kündigen sich aber jedenfalls an. Aufmerksame Beifahrer können unterstützen, indem sie den Lenker wachsam beobachten und ,fit halten‘“. Wer zu lange wach sei, gehe bei Autofahrten ein hohes Risiko ein, betont die Expertin. Denn ab 15 Stunden ohne Schlaf werde es für einen Verkehrsteilnehmer kritisch, ab 17 Stunden gefährlich. „Der Schlafdruck wird dann so groß, dass man in monotonen Situationen mit plötzlichem Einschlafen rechnen muss“, sagt Seidenberger. Der hohe Schlafdruck beeinträchtige schließlich die Fähigkeit, komplexe Aufgaben zu lösen und Situationen zu meistern, in denen rasch richtige und sichere Entscheidungen getroffen werden müssen. Außerdem sollten nächtliche Fahrten grundsätzlich vermieden werden, weil im Laufe der Abendstunden die Konzentrationsfähigkeit abnimmt. In der Nacht – zwischen 2 und 4 Uhr – ist die Leistungsfähigkeit am geringsten.

Wen das Müdigkeitsgefühl bei längeren Autofahrten überkommt, der sollte sofort eine Pause mit einem kurzen „Powernap“ einlegen. „20 bis 30 Minuten können hier schon helfen“, sagt die Verkehrspsychologin. (np)