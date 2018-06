Von Simone Tschol

Außerfern – Am 4. Juni startet das Baubezirks­amt (BBA) Reutte wieder zahlreiche Baulose bzw. Belagssanierungsmaßnahmen. „Auch wenn wir immer versuchen, die Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, kommen wir um die eine oder andere Totalsperre nicht herum“, warnt BBA-Chef Wolfgang Haas schon einmal vor.

Ab kommenden Montag – voraussichtlich bis Ende August – kommt es auf der B179 Fernpassstraße zu Behinderungen. Grund dafür ist die Fortsetzung der Arbeiten an der Plansee-Werksbrücke. Die Verkehrsführung bleibt laut Haas „immer zweispurig, eine Geschwindigkeitsbegrenzung wird eingeführt“. Eine Ampelregelung wird es von 4. Juni bis Ende August auch im Bereich der Schanzbrücke auf der B187 Ehrwalder Straße geben. Hier wird ein neues Bankett und eine neue Entwässerung geschaffen sowie mit der Gemeinde Lermoos die Zufahrt zur Kläranlage verbessert.

Komplett gesperrt werden muss hingegen die Ortsdurchfahrt Reutte Obermarkt. Haas: „Das erste geplante Wochenende für das Aufbringen der neuen Fahrbahndecke ist vom 8. (ab 13 Uhr) bis 10. Juni. Sollte das Wetter schlecht sein, verschieben wir um ein Wochenende.“

Ab Montag wird auch die Ortsdurchfahrt Schattwald auf der gesamten Länge erneuert. Hierfür sind in der KW 28 zwei Vollsperrtage geplant. In Lechaschau wird die Wängler Straße auf einer Länge von 750 Metern neu asphaltiert. Geplant ist die Fertigstellung vor dem Bundesmusikfest, das von 13. bis 15. Juli in Lechaschau über die Bühne geht.

Von Vorderhornbach Richtung Hinterhornbach muss der Belag ebenfalls erneuert werden. Auch die Ortsdurchfahrt Vorderhornbach sowie jene in Martinau bekommen eine neue Fahrbahndecke. Haas: „Das sind zusammen insgesamt 1,4 Kilometer. Dafür haben wir drei Vollsperrtage einkalkuliert.“

Im Herbst folgt dann auch noch die Belagssanierung auf dem 1,8 Kilometer langen Straßenabschnitt der L21 Berwanger Straße zwischen der Abzweigung Bichlbächle und Berwang. „Wenn’s gut läuft, brauchen wir nur einen Vollsperrtag, sonst zwei“, lässt Haas wissen.