Von Helmut Wenzel

Ladis – „Jetzt können wir aufatmen. Aber in den Monaten, als die Serfauser Straße gesperrt war, hat uns der Verkehr die Grenzen der Belastbarkeit aufgezeigt“, schilderte der Lader Bürgermeister Florian Klotz am Freitag. „Das ganze Dorf war betroffen, Familien, Schulkinder, alle.“ Ob Pkw, Busse oder Betonmischer – alles habe sich durch das „Lader Nadelöhr“ gequält. Womit die enge Kurve beim altehrwürdigen Hotel Bad Ladis und die Wegstrecke durch das Dorf in Richtung Fiss gemeint sind.

Klotz und sein Vize Thomas Krismer stellten gestern Lösungen vor, die zur Umfahrung des Dorfkerns bzw. zur Entlastung der Engstellen dienen sollen. Die erste kurzfristige Lösung steckt bereits in der Umsetzungsphase. Im Zuge der Baulandumlegung im Ortsteil Vallenbrunn – in Summe fast 19.000 Quadratmeter – entsteht eine neue Gemeindestraße. „Wir sind ein wachsendes Dorf. In Vallenbrunn entstehen Häuser, Hotels und touristische Infrastruktur“, erläuterte Klotz.

Die neue, 430 Meter lange und fünf Meter breite Dorfstraße zweigt beim Kindergarten ab und mündet im Oberdorf wieder in die Landesstraße. Womit vor allem die Abschnitte Hotel Bad Ladis und Pfarrkirche entlastet würden. Zudem sei eine „Busstrategie“ in Ausarbeitung, wie Klotz und Krismer hervorhoben. Die Freigabe der Gemeindestraße, die rund 500.000 Euro kostet, ist für 2019 geplant.

Überlegungen zum Bau einer Dorfumfahrung habe es bereits in den 70er-Jahren gegeben. „Aber die früheren Pläne sind nicht mehr umsetzbar. Ladis ist stark gewachsen“, erläuterte Klotz. Die Weichen zur Baulandumlegung bzw. zum neuen Raumordnungskonzept habe noch der alte Gemeinderat unter Bürgermeister Toni Netzer gestellt. Im Hintergrund seien zahlreiche Gespräche mit den Grundeigentümern nötig gewesen. „Da mussten wir schauen, dass alle in etwa einen gleich großen Flächenanteil an das öffentliche Gut zur Verfügung stellen.“

Zusätzlich strebe die Gemeinde eine neue Trassenführung der Ladiser Straße L286 an. „Aber mit diesem Projekt stehen wir erst am Anfang“, sagte der Bürgermeister. Die zwei Kilometer lange Umfahrungsstraße soll von der Lader Ortstafel (Richtung Ried) durch Wiesen und Wälder führen und 200 Meter oberhalb der Seilbahnstation in die bestehende L286 münden. Drei bis fünf Kurven wären nötig. Insgesamt gebe es 25 Grundbesitzer, der größte davon ist die Gemeindeguts­agrargemeinschaft. Mit dem zuständigen Regierungsmitglied, LHStv. Josef Geisler, werde man demnächst Gespräche führen. Auf einen Zeithorizont möchten sich Klotz und Krismer nicht festlegen. „Wir können uns nur wünschen, so schnell wie möglich. Aber wir müssen auch damit rechnen, dass die neue Landesstraße zehn Jahre dauert.“ Der Asterweg von Ladis nach Prutz soll als Notweg erhalten bleiben.