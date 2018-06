Innsbruck, Reutte – Besonders an langen Wochenenden, bei schönem Wetter schwärmen sie zu Tausenden aus. Motorradfahrer aus dem In- und Ausland fluten Tirols Straßen und Pässe. Immer wieder kommt es auch zu schweren Unfällen. So auch an Fronleichnam im Bezirk Reutte. Mehrere Menschen wurden, wie berichtet, zum Teil schwer verletzt. Die Polizei war am Donnerstag im Bezirk unterwegs, führte Radarkontrollen durch. Auch wegen des dichten Kontrollnetzes wurde die Zahl der Unfälle in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgedrängt, sagt Günther Salzmann, stellvertretender Leiter der Tiroler Verkehrspolizei. „Aber die Problematik ist immer noch vorhanden. Auch weil einfach so viele Motorräder in und durch Tirol fahren.“

Wie viele Biker bisher in diesem Jahr in Tirol verunfallt sind, ist statistisch noch nicht erfasst, auch nicht die Zahl der Verletzten. Lediglich die Zahl der tödlichen Unfälle kann der Oberst der Verkehrspolizei gesichert nennen: „Es war einer. Am 23. Mai starb ein 28-jähriger Ungar bei einem Unfall in Fieberbrunn.“ Im Jahr 2017 starben auf Tirols Straßen insgesamt zehn Motorradlenker.

In einigen Landesteilen gibt es ein besonders starkes Aufkommen an Motorrad-Verkehr. „Das Timmelsjoch, die Brennerstraße und das Hahntennjoch zum Beispiel“, zählt Salzmann einige der Biker-Hotspots auf. Davon, dass es an diesen Hotspots vermehrt zu Unfällen kommen kann, berichtet auch Bruno Perl, Kommandantstellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr Bschlabs: „Bis vor zwei Jahren war es besonders schlimm. 30 bis 40 Einsätze wegen Unfällen waren da keine Seltenheit. Pro Saison, versteht sich. Seit es die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Imster Seite des Hahntennjochs gibt, ist es weniger geworden. Heuer gab es noch überhaupt keinen Einsatz.“

Bei der Polizei setze man „auf Geschwindigkeitsbegrenzungen, die starke Kontrolle ihrer Einhaltung und das Beachten des Überholverbotes. Deshalb führen wir auch seit mehreren Jahren Motorrad-Schwerpunktkontrollen durch.“ Aber auch umsichtiges Fahren seitens der Motorradlenker und auch Autofahrer ist für Salzmann unumgänglich. Und er fügt hinzu: „Man darf aber nicht verschweigen, dass sich eine überwiegende Mehrheit der Biker an die Verkehrsregeln hält.“ (bfk)