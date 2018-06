„Bitte lächeln, es wird teuer“ heißt es ab sofort an den Bahnkreuzungen bei den Bahnhöfen in Strass, Zell und Hippach. Dort wurde von den Zillertaler Verkehrsbetrieben eine so genannte Rotlichtüberwachungsanlage montiert, die Kennzeichen fotografiert. Wer bei Rot über die Gleise fährt, begeht ein Vormerkdelikt und erhält über die Bezirkshauptmannschaft eine Verwaltungsstrafe. Eine weitere mobile Blitzanlage soll laut Helmut Schreiner, Vorstand der Zillertaler Verkehrsbetriebe, wechselnd an anderen technisch überwachten, unbeschrankten Bahnkreuzungen der Zillertalbahn aufgestellt werden. 100.000 Euro haben die ZVB in das Überwachungssystem investiert. „Es geht hier nicht ums Abkassieren, denn wir haben nichts von den Strafgeldern, sondern um Prävention“, betont Schreiner. Immer wieder würden gefährliche Situationen entstehen, weil Autofahrer trotz Rotsignal noch schnell über die Bahnkreuzung fahren. Seit gestern sind übrigens die Modernisierungsmaßnahmen am Bahnhof in Schlitters abgeschlossen. 800.000 Euro wurden von der ZVB in einen Mittelbahnsteig mit Überdachung, in Busbuchten, Bänke und die Sanierung des Bahnhofsgebäudes mit neuen WC-Anlagen sowie modernem Fahrgastinfosystem, Kaffeeautomat und gratis WLAN investiert. (ad)