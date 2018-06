Hamburg - Lange Schlangen, genervte Passagiere und fehlende Information: Ein Stromausfall hat am Sonntagvormittag am Hamburger Flughafen chaotische Zustände ausgelöst. Im Terminal 2 fiel in der Früh der Strom aus, woraufhin die Passagiere zu Terminal 1 geschickt wurden.

Auch dort ging kurze Zeit später nichts mehr. Die Folge: Die Polizei begann etwa um 10 Uhr mit der Räumung des Terminals. Seit 10 Uhr stehen auch die Flugzeuge still, der Betrieb musste auf Grund der unübersichtlichen Lage vorübergehend eingestellt werden. Laut Flughafen Hamburg dürfte ein Kurzschluss den Stromausfall ausgelöst haben. Passagiere werden gebeten, sich über ihren Flugstatus zu informieren.

Aufgrund eines Kurzschlusses kommt es aktuell zu einem Stromausfall. Der Flugbetrieb ist seit 10 Uhr eingestellt. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung. Passagiere werden gebeten, sich über ihren Flugstatus zu informieren und sich an ihre jeweilige Airline zu wenden.

Power Failure in Hamburg airport. Passengers have no information about anything. People are waiting. #Hamburg #HAMBURGAIRPORT pic.twitter.com/NYXv9yF8b1

Vielen Fluggästen fiel das aber laut eigenen Angaben schwer, da Information des Flughafens verhältnismäßig spät erfolgten. Im Internet machten zahlreiche Betroffene ihrem Ärger Luft:

Am #hamburgairport scheint nach einem Stromausfall Chaos zu herrschen. Das Social Media Team unter @HamburgAirport ist im Erdmännchen-Modus (vermutlich weil Sonntag ist). Wie ich schon immer auf meinen Vorträgen sage: Krisenkommunikation sollte geplant und schnell sein. #failed

Wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann, ist noch nicht bekannt. (TT.com)