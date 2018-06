Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Tirol fährt auf das neue Öffi-Ticket ab – so lautet das Resümee, das gestern Mobilitätslandesrätin LHStv. Ingrid Felipe und Alexander Jug, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Tirol (VVT), zogen. Vor einem Jahr, genau am 1. Juni 2017, wurden mit der VVT-Tarifreform das Tirolticket für 490 Euro sowie das Regioticket für 380 Euro eingeführt. Mit dem Ergebnis, dass heute rund 138.300 Stammgäste die Angebote des VVT nutzen, was einem Zuwachs von knapp 22.600 Personen innerhalb eines Jahres bedeutet. Der Löwenanteil der Steigerung entfällt dabei auf die beiden neuen Tickets: Mit diesem Angebot sind mittlerweile über 32.600 Personen in Tirols Bussen, Trams und Bahnen unterwegs.

„Der große Zuspruch hat alle unsere Erwartungen übertroffen“, freut sich Felip­e anlässlich des ersten Geburtstages „ihres Babys“ Tarifreform. Die Umsetzung eines leistbaren und flächendeckend gültigen Tickets sei angewandte Umwelt- und Sozialpolitik zugleich. „Die Reform ist gut fürs Börserl und gut fürs Klima“, ist Felipe überzeugt.

VVT-Geschäftsführer Alexander Jug spricht gar von einer rekordverdächtigen Entwicklung: „Fast jeder fünfte Tiroler hat mittlerweile ein Jahresticket und ist damit auch Stammkunde. Das ist im österreichweiten Vergleich ein absoluter Topwert.“ Die Zuwächse in der VVT-SmartRide-App, im Web und die Kontakte im VVT-Kundencenter sowie die Zahl der Anrufe bei der Hotline würden zudem zeigen, dass das Angebot auf reges Interesse stößt. „Auch Tirolerinnen und Tiroler, die bisher keinen Kontakt mit Öffi­s hatten, interessieren sich jetzt für Bus und Bahn. Sie steigen vom Auto auf Öffis um. Das ist der große Erfolg.“ Gelungen sei das nicht nur dank der neuen Tarifgestaltung und den vergünstigten Jahrestickets, sondern auch durch die Vereinfachung in der Anwendung der Karten. „Als Kunde muss ich mich nun nicht mehr fragen, wo ich wann einsteigen darf oder aussteigen muss“, spielt Jug auf die Tatsache an, dass in die neuen Jahrestickets auch die Innsbrucker Kernzone integriert worden ist.

Abgeschlossen ist der Prozess aber auch ein Jahr nach Inkrafttreten der Tarifreform nicht, erklärt LHStv. Felipe. „Wir müssen beim Angebot nachlegen und auch bei der Infrastruktur – etwa was den Ausbau der Park&Ride-Anlagen betrifft.“ Mit Ende des Jahres werde zudem der zweite Teil der Reform umgesetzt. Enthalten sind dabei Tickets für Gelegenheitsfahrer, Familien und ein digitaler Ticket-Shop. Damit können dann Bus- und Bahnkarten bequem vom Handy aus bezahlt werden. Mobilität kann in dem Ausmaß konsumiert werden, wie es gebraucht wird: für kurze Fahrten, für lange Strecken, in Gruppen oder alleine. Was die Preise angeht, werd­e es ohne Indexanpassung Ende des Jahres nicht gehen, sagt Felipe. Das Motto bleib­e aber „Faire Leistung, fairer Preis“.