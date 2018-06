Tuttlingen – In Baden-Württemberg ist ein betrunkener Autofahrer nach einem Anruf beim Pannendienst in seinem Wagen eingeschlafen und von der Polizei geweckt worden. Der 25-Jährige rief die Nothelfer am frühen Sonntagmorgen wegen einer Reifenpanne zu einer Tankstelle in Besenfeld, wie die Polizei in Tuttlingen am Montag mitteilte.

Der Mitarbeiter des Pannendiensts fand ihn demnach schlafend im Auto und alarmierte die Polizei, weil es nach Alkohol roch. Die Beamten weckten den Mann und ließen ihn in ein Alkoholmessgerät blasen. Der Test ergab einen Alkoholwert von fast 1,8 Promille. Den 25-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Ursache für den kaputten Reifen an seinem Auto war zunächst unklar. Die Ermittler schlossen einen Unfall nicht aus. (APA/AFP)