Von Helmut Wenzel

Landeck – „Das war eine Abzocke-Aktion der Stadtpolizei. Mit ein paar Schönheitsfehlern.“ Helmut Pintarelli, Bewohner im Stadtteil Öd, hatte die Parkraumbewirtschaftung der Stadtgemeinde wiederholt öffentlich kritisiert. Diese Woche machte er seinem Ärger abermals Luft: „Die Stadtpolizei ist am späten Abend ausgerückt und hat bis nach 22 Uhr Strafzettel verteilt. Die betroffenen Pkw waren auf Flächen ohne Bodenmarkierung abgestellt.“

Damit nicht genug: Weil es in der Nacht regnete, fanden die betroffenen Pkw-Besitzer durchnässte und vergilbte Zettel zwischen Windschutzscheibe und Scheibenwischer. „In anderen Städten stecken die Parksheriffs den Strafzettel wenigstens in eine Plastikhülle“, so Pintarelli.

Wann die Stadtpolizei kontrolliere, bleibe in ihrem eigenen Ermessen, erklärte einer der Beamten. „Da gibt es nicht einen Auftrag vom Bürgermeister.“ Man rücke in alle Stadtteile zu Kontrollen aus, auch an Samstagen. Bestimmte Zeiten gebe es allerdings nicht. „Die Leute sind über die Parkraumbewirtschaftung informiert und halten sich im Großen und Ganzen an die Regelungen“, so der Stadtpolizist. „Schwarze Schafe gibt es aber immer wieder.“ Diese würden auch mit Tricks versuchen, ungestraft über die Runden zu kommen. „Sie stellen ihren Pkw zum Beispiel nach einer bestimmten Zeit in einer anderen Straße ab.“ Zu den durchnässten Strafzetteln erklärt die Stadtpolizei, man habe früher sehr wohl Hüllen verwendet. Doch diese würden meistens zu Boden geworfen, wodurch sie die Umwelt belasten. Am Tag nach dem nächtlichen Regen habe es telefonische Reklamationen im Rathaus gegeben, was Bürgermeister Wolfgang Jörg auch bestätigte. In etwa 25 Fällen haben man auf eine Bußgeld-Einhebung wegen der nassen Zettel verzichtet. Zur Bilanz – wie viele Pkw kontrolliert und wie viele Strafmandate ausgestellt wurden – gab die Polizei keine Auskunft.

„Wir sind auf den Überwachungsmodus umgestiegen“, hob BM Wolfgang Jörg hervor. „Die Leute wollen, dass es mit der Parkraumbewirtschaftung fair und gerecht läuft. Niemand will das Gefühl haben, er ist der Dumme, weil er die Parkgebühr zahlt.“