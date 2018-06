Von Marco Witting

Seefeld – Es wird gebaggert, gehämmert, geschraubt in Seefeld – und besonders am Bahnhof der Gemeinde wirft die anstehende Nordische Ski-WM einen langen Schatten voraus. 22,8 Millionen Euro kostet die komplette Umgestaltung des Bahnhofs insgesamt, die Bürgermeister Werner Frießer schon mal als „Lotto-Sechser“ bezeichnet. In den kommenden Wochen steht die nächste Bauphase an – und sie wird Seefeld für drei Wochen teilen.

Die Reitherspitzstraße (vom 15. Juni bis 8. Juli) und die Andreas-Hofer-Straße (8. Juni bis 15. Juli) müssen dafür gesperrt werden. Eine barrierefreie Gleisquerung ist dadurch nur über die Münchner Straße möglich – Fußgänger können durch den neuen Personentunnel gehen. Frießer hat für die „belastenden“ Arbeiten vorsorglich schon einen zweiten Handyakku eingesteckt, wie er erklärt. „Wir haben viel Verständnis in der Bevölkerung erfahren. Es gab nur wenige Beschwerden“, sagt er und bittet gleichermaßen um Geduld. Denn auch dem Ortschef ist klar: „Für drei Wochen ist Seefeld geteilt.“ Aber, und das kann man schon sehen, es gehe viel voran rund um den Bahnhof, und ein Ende sei absehbar. Dieses Ende soll planmäßig erfolgen, wie die ÖBB-Verantwortlichen gestern bei einer Baustellenbesichtigung erklärten. Und zwar im November. Auch die Kosten liegen im Plan. „Was uns so optimistisch sein lässt, ist, dass die schwierigsten Brocken bereits erledigt sind“, erklärte ÖBB-Infrastruktur-Regionalleiter Christian Wieser.

Eine Baustelle bei laufendem Betrieb bedeute eine enorme Herausforderung, sagte Wieser. Man nutzt zudem die Bauarbeiten in Seefeld dafür, auf der Bahnstrecke zwischen Innsbruck und Mittenwald notwendige Arbeiten an Gleisen und Oberleitungen durchzuführen. Die wunderschöne, aber sehr exponierte Bahntrasse wurde in den vergangenen Jahren ja bereits mehrfach erneuert. Auch heuer gibt es deshalb wieder Streckensperren. Und zwar von Samstag, den 16. Juni, bis Montag, den 9. Juli. Alle Züge in diesem Zeitraum werden durch Busse ersetzt. Für den Schienenersatzverkehr gibt es Haltestellen, die aufgrund der Topografie teilweise nicht direkt an den Bahnhöfen, sondern an nahegelegenen Punkten entlang der Durchzugsstraßen zu finden sind. Es gibt auch andere Abfahrtszeiten und längere Busfahrzeiten. Zwischen Zirl-Gemeindeamt und Bahnhof Hochzirl bzw. Krankenhaus Hochzirl wird zudem ein Shuttle-Verkehr eingerichtet. Im Oktober soll an der Strecke noch einmal ein Wochenende lang gearbeitet werden. Teilweise werden hier neue Gleise verlegt – und es wird auch eine Art Notstromversorgung geben.