Landeck, Innsbruck – An heißen Tagen in heißen Zügen sitzen ist nicht unbedingt angenehm. Die ÖBB setzen „coole Akzente“ und bieten ab Montag, 18. Juni, zwei Züge mit Klimaanlage auf der Oberlandstrecke an. Womit sich die Pendler auf Abkühlung bis 3. September freuen dürfen. Der Regionalexpress (REX) mit Abfahrt 16.52 Uhr in Innsbruck und Ankunft 17.54 Uhr Landeck ist ebenso klimatisiert wie der Frühzug, der in Landeck um 6.13 Uhr in Richtung Landeshauptstadt losfährt. „Möglich macht diese Qualitätssteigerung mit insgesamt 800 klimatisierten Sitzplätzen von Montag bis Freitag ein flexibler Fahrzeugeinsatz während der Baustellensaison“, heißt es in der ÖBB-Mitteilung. Und: In den Sommermonaten sind alle REX-Züge von Innsbruck ins Oberland (Abfahrt zur Minute 52) mit einer Klimaanlage ausgestattet. (TT, hwe)