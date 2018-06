Von Catharina Oblasser

Anras – Unter der Bezeichnung „AST“ (für „Anrufsammeltaxi“) firmiert der achtsitzige Kleinbus, der seit Februar den Asslinger Ortsteil Thal (Bahnhof) über die Pustertaler Höhenstraße und die Gemeinde Anras mit Abfaltersbach (Bahnhof) verbindet. Über 21 Haltestellen sind Personen, die „am Berg“, also entlang der Höhenstraße, wohnen, an die Zugstrecke bzw. an die Drautalbundesstraße angebunden. Das System hat zahlreiche Besonderheiten und Vorteile, erklären LHStv. Ingrid Felipe und Alexander Jug, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Tirol (VVT), bei der Präsentation in Anras.

„Das Anrufsammeltaxi hat einen fixen Fahrplan. Es fährt aber nur, wenn ein potenzieller Passagier mindestens eine Stunde vorher die angegebene Handynummer anruft und die Fahrt bestellt“, erklärt Jug. So werden nutzlose Leerfahrten und damit auch Kosten vermieden.

Das Anrufsammeltaxi gehört zum Netz des VVT, deshalb gelten alle VVT-Tickets und -Zeitkarten. Preislich ist es gleichgültig, ob nur eine Person im Taxi sitzt oder ob das Auto vollbesetzt ist. Besonders interessant für Urlauber: Die Gästekarte, die der Urlauber von seinem Vermieter erhält, dient als Fahrschein. Der Kleinbus hat weiters eine Rampe für Rollstühle oder Kinderwägen und einen Allradantrieb.

Auch das „AST“ im Defereggental gehört mittlerweile zum VVT-Netz. Es funktioniert auf die gleiche Weise. Gegründet wurde es ursprünglich als „DefMobil“ aus der Eigeninitiative der Deferegger Gemeinden St. Jakob, St. Veit und Hopfgarten. „Im Juni 2010 haben wir mit dem DefMobil begonnen“, sagt der Hopfgartner Bürgermeister Franz Hopfgartner. „In den darauffolgenden Jahren hat das DefMobil 43.000 Personen befördert.“ Seit Februar 2018 ist das Deferegger Ruftaxi Teil des VVT-Verbundes.

Beide neuen Buslinien wurden EU-weit ausgeschrieben. Den Zuschlag für das Defereggen erhielt die Firma Blassnig, auf der Pustertaler Höhenstraße ist das Lienzer Transport- und Busunternehmen Bundschuh am Zug. „In den ersten Monaten ist das Sammeltaxi schon gut angenommen worden“, meint Josef Bürgler von der Firma Bundschuh. „Vor allem die Schüler haben gleich herausgefunden, dass sie mit dem neuen Angebot schneller nach Hause kommen.“

Für Gebiete abseits der großen Ballungszentren sind diese Sammeltaxis die passende Mobilitätslösung, ist Ingrid Felipe überzeugt. „Sie steigern die Wohn- und Standortqualität in weniger dicht besiedelten Regionen“, sagt sie.

Laut Alexander Jug sind die neuen Sammeltaxis in Osttirol Pilotprojekte innerhalb des VVT. Doch sie sollen in ganz Tirol Schule machen: zum Beispiel im Talkessel von Landeck oder in der Gegend von Fendels.