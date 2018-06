Innsbruck – In diesem Jahr gab es bereits eine Reihe von schweren Motorradunfällen auf Tirols Straßen, ein Biker verunglückte tödlich. Die häufigsten Unfallursachen sind laut Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit, gefährliches Überholen, zu geringer Abstand zum Vordermann, Unachtsamkeit und Fahrfehler. Immer wieder komme es auch vor, dass andere Fahrzeuglenker Motorradfahrer übersehen und ihnen den Vorrang nehmen.

Am vergangenen Wochenende rückte die Verkehrspolizei zu einem Sondereinsatz aus, bei dem auch die Zulaufstrecken in Bayern, Südtirol, Vorarlberg, Salzburg und Kärnten kontrolliert wurden.

Überwiegend Geschwindigkeitsübertretungen

Insgesamt kam es dabei zu 1044 Delikten. Neben Geschwindigkeitsübertretungen wurden das Überfahren von Sperrlinien, die Missachtung von Überholverboten und Kurvenschneiden beanstandet. In Tirol kam es zu 487 Geschwindigkeitsdelikten und 149 sonstigen Vergehen.

Auf der Großglocknerstraße zogen die Beamten einen Motorradlenker mit 114 km/h anstatt der erlaubten 60 km/h aus dem Verkehr. Ein anderer Fahrer war im Ortsgebiet von Kössen mit 124 km/h statt erlaubten 50 km/h unterwegs. Sage und schreibe 80 km/h zu viel auf dem Tacho, nämlich 140 Stundenkilometer, hatte ein Motorradfahrer auf der Silvretta Hochalpenstraße. Einige kontrollierte Lenker hatten ihre Räder so sehr aufgemotzt, dass sie den erlaubten Lärmpegel gravierend überschritten. Es kam zu Anzeigen, Vorladungen zur technischen Begutachtung und auch Kennzeichenabnahmen.

408 Delikte auf den Zulaufstrecken

Etwas langsamer schienen die Motorradfahrer auf den Zulaufstrecken von Südtirol, Oberbayern-Süd, Salzburg, Kärnten und Vorarlberg kommend unterwegs gewesen zu sein: 322 Geschwindigkeitsdelikte und 86 sonstige Strafen verbuchte die Polizei am Wochenende. In Deutschland mussten vier Motorräder wegen technischer Mängel aus dem Verkehr gezogen und die Weiterfahrt an Ort und Stelle unterbunden werden. Bei einem Biker war die Fahrerlaubnis abgelaufen.

Günther Salzmann, Kommandant der Landesverkehrsabteilung, appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Motorradfahrer: „Nicht angepasste Geschwindigkeiten, riskante Überholmanöver, Kurvenschneiden und Selbstüberschätzung sind immer wieder Ursache für schwerste Motorradunfälle. Speziell bei einspurigen Kraftfahrzeugen kommt es vor allem auf eine angepasste Fahrweise und ein besonderes Maß an Rücksichtsnahme an“. (TT.com)