Von Helmut Mittermayr

Reutte – Ein tragischer Verkehrsunfall am Plansee im Februar dieses Jahres – ein Auto landete im See, eine junge Einheimische kam ums Leben – zieht nun Konsequenzen von Seiten der Behörde nach sich. Die Geschwindigkeit entlang des Sees wird massiv begrenzt, auch so genannte Leitbaken kommen.

Gleich nach dem Unfall starteten ein Schüler und eine Schülerin des Reuttener Gymnasiums, das die Verunglückte besucht hatte, eine Onlinepetition, in der sie die Einführung von Leitplanken forderten. 5765 Personen unterschrieben schließlich den Aufruf. Landeshauptmann Günther Platter erklärte schon damals, dass „nach Abschluss der Untersuchungen Bezirkshauptmannschaft, Baubezirksamt und Exekutive die Situation beurteilen und nach sachlichen Kriterien festlegen werden, ob und welche Maßnahmen zu treffen“ seien.

Genau dies ist nun eingetreten. Ende Mai kam es zu einer „Bereisung“, wie das Amtsdeutsch es formuliert, an der Wolfgang Haas (Leiter des Baubezirksamtes), Egon Lorenz (Bezirkspolizeichef), Elisabeth Singer (Leiterin Verkehrsreferat an der Bezirkshauptmannschaft Reutte), Breitenwangs Bürgermeister Hanspeter Wagner und der externe Innsbrucker Verkehrsgutachter Heinz Fritzer teilnahmen. Die Straße wurde unter dem Aspekt eines Absturzes in den See genauestens ins Auge gefasst und Vorgangsweisen erörtert. Fritzer wurde beauftragt, für die BH Reutte und das Baubezirksamt eine Expertise zu erstellen, die nun in wenigen Tagen offiziell vorliegen wird. Das Ergebnis ist aber schon bekannt. Zwei Maßnahmen werden angegangen, weiß Wolfgang Haas auf Nachfrage der Tiroler Tageszeitung. „Vom Hotel Seespitze bis zum Weiler ,Am Plansee‘ wird eine 50-km/h-Beschränkung eingeführt, die den ganzen Sommer über während der verkehrsreichsten Zeit gelten soll,“ erklärt Haas. Ein Datum kann er noch nicht nennen, die Bezirkshauptmannschaft müsse erst die Verordnung erlassen. Der Baubezirksamtschef rechnet mit einer Einführung Anfang Juli. Künftig soll die Beschränkung, bisher galt Freiland 100 km/h, von Mitte April bis Oktober gelten. In einem zweiten Schritt werden an Kurven so genannte Leitbaken aufgestellt, die mit Pfeilen auf Richtungswechsel hinweisen. Diese Schritte werden entlang des „großen“ Plansees gesetzt, der auch bei jahrzehntelanger Rückschau keine besonderen Unfallhäufungspunkte aufweist. Aus verkehrssichernden Überlegungen heraus wird auf die Errichtung der geforderten Leitplanken oder Leitdämme verzichtet. Am „kleinen“ Plansee, der weitaus unfallträchtiger ist, wurden hingegen schon früher Leitplanken gesetzt.

Breitenwangs Bürgermeister Hanspeter Wagner ist froh, „wenn hier ein Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit geschaffen wird. Das hilft allen – nicht nur Verkehrsteilnehmern, auch Badegästen, Schwimmern oder den Radfahrern.“