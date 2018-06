Von Helmut Wenzel

Landeck – Tausende Verkehrsteilnehmer nutzen täglich die Landecker Straße L76. Manche bezeichnen sie als „Rumpelstraße“. Weil man immer einen „Rumpler“ (Steinschlag) fürchten müsse. Tatsächlich ist der Bekanntheitsgrad der L76 heuer wegen der mehrwöchigen Sperre kräftig gestiegen. Zuletzt wurden die Autos von zwei einheimischen Pkw-Lenkern von herabstürzenden Steinen getroffen.

Der Ruf nach Baumaßnahmen wurde immer lauter, auch LH Günther Platter hat ihn gehört. „Die L76 ist auf der Liste der dringenden Projekte ganz oben“, bestätigte gestern Christian Molzer, Leiter der Abteilung Verkehr und Straße. Die geologischen Expertisen vom Frühjahr liegen laut Molzer jetzt vor. „Ein 500 Meter langer Kernbereich muss durch ein massives Bauwerk geschützt werden. Das kann ein Tunnel sein, eine Galerie oder eine Kombination aus beiden“, so Molzer.

Die Planungen des Großprojekts würden unverzüglich in Auftrag gegeben. Zum Zeitplan könne er noch keine Details nennen – nur so viel: „Ein Baustart vor 2020 erscheint unrealistisch.“ Zuerst sollen zwei Großprojekte des Landes, „die in einer fortgeschrittenen Planungsphase stecken“, realisiert werden – die Unterführung der Reschenstraße bei Prutz und eine Steinschlaggalerie an der Venter Straße L240.

Das für Landesstraßen zuständige Regierungsmitglied LHStv. Josef Geisler erklärte, er habe „auf Basis dieser fundierten Risikoeinschätzung die Vorarbeiten und Planungen zum weiteren Schutz der L76 in Auftrag gegeben“. Womit Geisler auch die weitere Vernetzung und Sicherung von Felsen oberhalb der in elf Abschnitte unterteilten Straße anspricht. „Mit der ersten Etappe haben wir bereits begonnen“, sagte Molzer. Es handle sich um eine Felsvernetzung auf einer 22 x 10 Meter großen Fläche. Die bisherigen Sicherheitsmaßnahmen – an insgesamt 51 Stellen – habe man abermals unter die Lupe genommen. In Summe seien Blocksicherungen, Netze und Schutzzäune mit Kosten von 1,5 Mio. Euro errichtet worden, so Molzer.

„Die Gutachten haben klar aufgezeigt, dass Maßnahmen dringend notwendig sind“, stellte Landecks Bürgermeister Wolfgang Jörg in einer ersten Reaktion fest. „Jetzt gilt es, die Sache rasch voranzutreiben, damit eine zeitnahe Umsetzung möglich ist.“

Sein Fließer Kollege Hans Peter Bock begrüßt ebenfalls die umfassenden Untersuchungen des Straßenabschnitts. Er erwarte jedoch, dass der Tunnel- bzw. Galeriebau „unverzüglich nach Planung und Ausschreibungen in Angriff genommen wird. Weil wir hier Gefahr im Verzug haben.“