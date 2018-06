Von Michael Domanig

Hall – Die Haller Bürgermeisterin Eva Posch sprach gestern von einem „Freudentag“, von einem „lang gehegten Wunsch“. Und viele Menschen mit eingeschränkter Mobilität, aber auch Reisende mit schwerem Gepäck oder Kinderwagen, die sich bislang am Haller Bahnhof abgemüht haben, werden das ganz ähnlich sehen: Ab Mitte Juli wird der Bahnhof barrierefrei umgebaut und zugleich umfangreich modernisiert. Gesamtinvestitionsvolumen: rund 11,5 Mio. Euro.

Hauptziel ist dabei ein barrierefreier Zugang zu allen Zügen – was umso relevanter ist, seit der Bahnhof Hall durch den 15-minütigen S-Bahn-Takt stark an Bedeutung gewonnen hat. „139 Züge halten hier täglich, in nur neun Minuten ist man in Innsbruck – hier schlägt das Öffi-Herz von Tirol“, meinte Alexander Jug, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Tirol (VVT), beim symbolischen Spatenstich.

Herzstück des Umbaus ist eine neue Personenunterführung: Derzeit gelangt man zum „Inselbahnsteig“ (2 und 3) nur über einen relativ engen Durchgang mit mehreren Stiegen. Die neue, rund 20 Meter lange Unterführung wird mit 6,5 Metern deutlich breiter – und neben Trepppenaufgängen auch mit zwei Liften versehen. „Für den Durchgang wird der bestehende Seitentrakt links vom Bahnhofshauptgebäude abgetragen“, erklärte Hubert Hager, Geschäftsbereichsleiter Projekte Neu-/Ausbau bei der ÖBB-Infrastruktur AG. Besonders herausfordernd: Die neue Unterführung muss während des laufenden Betriebs errichtet werden und darf tunlichst keine Verspätungen verursachen. Sie wird daher in einer Baugrube nördlich des eigentlichen Standorts quasi „vorproduziert“ – die fertigen Blöcke werden dann mittels Verschubbahnen an den richtigen Platz geschoben.

Der Umbau umfasst aber noch viele weitere Aspekte: So werden die Bahnsteige auf 220 Meter verlängert und die Überdachung auf 107 Meter ausgedehnt. Der Inselbahnsteig wird zudem mit Sitzbänken, Ticketautomaten und verglasten Wartekojen versehen. Auch dynamische Fahrgastinfo- und Anzeigesysteme sollen den Bahnhof nutzerfreundlicher machen.

Die Vorarbeiten laufen seit Jänner, Baubeginn für die Hauptarbeiten ist am 16. Juli – sie sollen bis September 2019 abgeschlossen sein.

Die barrierefreie Ausgestaltung des Bahnhofs sei dabei ein erster Schritt, so Hager. Die Entscheidung über einen weiteren Ausbau sei noch nicht gefallen. Ob das bestehende Hauptgebäude abgetragen oder ausgebaut wird, sei noch offen, hier würden verschiedene Varianten diskutiert – vorerst bleibt es jedenfalls stehen. Auch die Frage eines Kiosks oder einer Bahnhofsgastronomie wird dabei noch zu diskutieren sein – nachdem der bisherige Kiosk geschlossen hat, besteht derzeit keine Möglichkeit, am Bahnhof Getränke oder Zeitschriften zu erwerben.