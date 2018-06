Von Simone Tschol

Reutte – Die von einigen Kaufleuten geäußerte Idee, die Einbahn im Untermarkt einmal probeweise umzukehren, muss wieder verworfen werden. Dies lässt Bürgermeister Alois Oberer wissen. Sowohl die Landesstraßenverwaltung als auch das Baubezirksamt Reutte erteilten dem Vorhaben eine Absage. „Da ich den Gedanken prinzipiell begrüßt habe, ließ ich ein zusätzliches Gutachten durch ein Ingenieurbüro in Reith bei Seefeld erstellen“, so Oberer. Aber auch dieses habe letzten Endes die Skepsis der Landesstraßenverwaltung und des Baubezirksamtes Reutte bestätigt.

Das Hauptproblem liegt demnach in der Einfahrt von der Mühler Straße kommend in den Untermarkt. Soll heißen: Wenn ein Lkw von der Mühler Straße kommt, in den Untermarkt will und aufgrund des zu geringen Radius im Kreisel anhalten muss, ist die Ausfahrt in den Untermarkt blockiert und der Verkehr kommt zum Stillstand. Oberer: „Dieser Kreisverkehr war beim Bau der erste seiner Art in Tirol und weist einen Durchmesser von lediglich 25 Metern auf. Das Problem ist ein rein geometrisches. Eine Ausfahrt vom Kreisel in den Untermarkt ist nicht umsetzbar, zumal bei abbiegenden Fahrzeugen sowohl der Radweg als auch der Gehsteig stark reduziert würden.“

Die angesprochenen Punkte würden also eine Umsetzung technisch ausschließen. Darüber hinaus sind sich die Experten sicher, dass bei einer Einbahn-Umkehr sowohl Sicherheit, Begreifbarkeit und Verkehrsfluss insgesamt deutlich schlechter werden würden. Oberer: „Wir werden demnach den Denkansatz nicht weiterverfolgen, weil er von der Landesstraßenverwaltung ohnehin keine Genehmigung erhält.“