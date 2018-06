St. Ulrich am Pillersee – Nach einem Felssturz am sogenannten „Lehrberg“ in St. Ulrich am Pillersee ist die Landesstraße derzeit komplett für den Verkehr gesperrt. Gegen 16.45 Uhr hatte sich ein Gesteinsbrocken mit einem Durchmesser von bis zu drei Metern gelöst und war hinter einem Lawinendamm kurz vor der Straße liegen geblieben.

Am Samstag ist eine Begutachtung durch den Landesgeologen geplant – bis dahin bleibt die Totalsperre der Pillersee Landesstraße (L2) aufrecht. Ein Ausweichen ist nur über Waidring bzw. Hochfilzen möglich. (TT.com)