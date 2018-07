Höfen – Das Gatter am Forstweg zum Hahnenkamm in Höfen stellte für so manchen Mountainbiker eine fast unüberwindliche Hürde dar. Ein automatischer Schranken und ein Drehkreuz mit Unterbau zwangen die Radler, ihre Bikes über das Hindernis zu heben. Kein leichtes Unterfangen, gerade wenn schwere E-Bikes im Einsatz waren. Nun wird die Weggemeinschaft, bestehend aus Nutzungsberechtigten wie Hütten, Bergbahn, Agrar, Jagd und Gemeinde, das Problem aus der Welt schaffen. BM Vinzenz Knapp: „Das Drehkreuz wird gegen eine aufschwingende Falle getauscht. Damit sollten alle zufriedengestellt sein.“ Beim Gatter werden übrigens alle Pkw gezählt, um die Wegkosten nach Nutzungsintensität aufteilen zu können. (hm)