Innsbruck — Wegen der massiven Sicherheitsvorkehrungen beim Treffen der EU-Innen- und Justizminister in Innsbruck kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen im öffentlichen Verkehr. Laut Innsbrucker Verkehrsbetrieben ist bis einschließlich Freitagabend auf allen Linien mit Anhaltungen und Verspätungen zu rechnen.

Die Linien B, 502, 503 und TS werden aufgrund von Sperren in der Universitätsstraße und am Rennweg lokal umgeleitet.

Platzverbote und Straßensperren Platzverbot Kongresshaus Innsbruck (blau) von Mittwoch, 11. Juli, 12 Uhr bis Donnerstag, 12. Juli, 5.30 Uhr sowie am Donnerstag, 12. Juli, 18 Uhr bis Freitag, 13. Juli, 5.30 Uhr.

Aufgrund der Platzverbote und zur Gewährleistung eines geordneten Ablaufes der Veranstaltung wurden nachstehende Verkehrssperrkreise seitens der Verkehrsbehörde verordnet:

Das IVB-Kundencenter bleibt trotz Straßensperren in der Stainerstraße und am Adolf-Pichler-Platz zu Fuß erreichbar. Auch die Auffahrt zum Bergisel ist am Mittwoch ab 17 Uhr nicht möglich, die Haltestelle Tirol Panorama Bergisel entfällt. Über alle Umleitungen wird aktuell an den IVB-Haltestellen sowie auf der IVB-Homepage https://www.ivb.at/ informiert. (TT.com)