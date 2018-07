Innsbruck – Ein altbekanntes Bild zeigte sich am Samstagvormittag wieder auf neuralgischen Staupunkten in Tirol: Blechkolonnen, Stop-and-Go, Wartezeiten. Vor allem an der Grenze zu Deutschland war Geduld geboten.

Auf der Fernpasstraße war der erste „Stauhotspot“ das Nordportal des Grenztunnels Füssen. Hier betrug der Rückstau auf deutscher Seite bis zu zehn Kilometern, Autofahrer verloren rund eine Stunde. Gegen Mittag war dann auch die Strecke zwischen Füssen und Nassereith in Richtung Süden gnadenlos verstopft. Der Stau wuchs zeitweise auf rund 30 Kilometer an, der Zeitverlust betrug rund zwei Stunden.

Besseres Durchkommen am Brenner

Durch den Rückreiseverkehr, eine Baustelle und die Polizeikontrollen an der Grenze Kufstein/Kiefersfelden bildete sich auch auf der Inntalautobahn eine Kolonne, 50 Minuten Wartezeiten mussten Autofahrer dabei laut Arbö einrechnen.

Vergleichsweise schnell ging es auf der Brennerautobahn weiter: Zwischen der Mautstelle Schönberg und Innsbruck kam es zu Verzögerungen von rund 30 Minuten. Ebenfalls 30 Minuten länger dauerte die Fahrt auf der Paß Thurn Straße im Großraum Kitzbühel in Richtung Süden.

Im benachbarten Bayern war neben dem Grenztunnel Füssen auch die A8 in Richtung München im Mittelpunkt der Stauberichte. Zwischen dem Knoten München und der Grenze bei Salzburg Walserberg betrug die Länge der Blechkolonne gegen Mittag rund 50 Kilometer, mehr als zwei Stunden länger dauerte die Fahrt für die Betroffenen. Der längste Stau wurde aber an der Grenze zu Kroatien gemeldet, wo gegen Mittag am Grenzübergang Dobovec wohl Hunderte Autofahrer im Stau steckten – und das ganze drei Stunden lang. (TT.com)