Innsbruck – Wie bereits am vergangenen Wochenende mussten am Samstag unzählige Lkw-Fahrer am Brenner wieder umkehren. Grund dafür ist ein Sonderfahrverbot für Lkw, Sattelkraftfahrzeuge und Lkw mit Anhängern mit einem höchst zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen für den Deutschlandtransit. Dieses gilt an sämtlichen Samstagen im Sommer, beginnt jeweils um 7 Uhr und geht um 15 Uhr nahtlos in das Wochenendfahrverbot über. Die Einhaltung des Verbots wird von der Polizei am Brenner strikt kontrolliert.

Diesen Samstag mussten 170 Lenker am Brenner wieder umkehren und zurück nach Italien fahren, eine Woche zuvor waren es sogar 250. Das Sonderfahrverbot auf der A12 und A13 für den Italientransit wird hingegen sehr gut beachtet, auf der Kontrollstelle Kundl mussten diesen Samstag lediglich acht Lkw angehalten werden. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen in den kommenden Wochen an.(TT.com)