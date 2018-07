Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Ein schwerer Mountainbike-Unfall vergangene Woche in Scharnitz: Ein­e 55-jährige Schweizerin streif­t im Bereich eines Kanalschachtes die Baustellenabsicherung, verliert die Kontrolle über ihr Rad und stürzt auf den Schotterweg. Sie muss mit schweren Kopfverletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Wie die Polizei später mitteilt, hatte die Frau keinen Helm verwendet. Schwere Unfälle von Radfahrern gab es in den vergangenen Tagen außerdem in der Steiermark und im Südburgenland. Und auch hier verzichteten in beiden Fällen die Opfer auf das Tragen eines Fahrradhelms.

Dabei sei dieser die beste und günstigste Möglichkeit, sich im Falle eines Unfalls vor schweren Verletzungen zu schützen, sagt Florian Schneider, Experte des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV). „Ein Helm sorgt dafür, dass die Schwere der Kopfverletzungen reduziert wird: Eine schwere Verletzung wird mit Helm zur leichten und wer sich ohne Helm leicht am Kopf verletzt hätte, übersteht einen Unfall mit Helm unverletzt“, erklärt Schneider. Die Bereitschaft, im Straßenverkehr einen Radhelm zu tragen, ist derzeit in Österreich noch relativ gering, weiß Schneider: „Während 87 Prozent der Mountainbiker mit Helm unterwegs sind, sind es auf der Straße gerade einmal 29 Prozent.“ Eine generelle Helmpflicht, wie sie seit 2011 für Kinder bis zwölf Jahren gilt, hält Schneider dennoch nicht für sinnvoll. „Wie man im Bereich des Wintersports gesehen hat, ist eine gute Aufklärungsarbeit und Bewusstseinsbildung die bessere Lösung. Auf den Pisten ist heute kaum noch jemand ohne Helm unterwegs – und das, obwohl auch hier keine Helmpflicht besteht“, sagt der Experte. Aufholbedarf bei der Helmtragemoral haben übrigens auch die E-Mountainbiker: 30 Prozent verzichten auf den Kopfschutz.

Beim Helmkauf sollte man sich im Fachhandel beraten lassen, sagt Schneider. Denn ein Helm erfülle nur dann voll seine Schutzfunktion, wenn er die richtige Größe hat und korrekt aufgesetzt wird. Nach einem Sturz sollte der Helm auch dann getauscht werden, wenn er unbeschädigt scheint. Denn unsichtbare Haarrisse können die Schutzfunktion ebenfalls negativ beeinflussen.