Tempo 30 in Graz ein Hit, in Innsbruck abgeschmettert

Innsbruck — Um den Lärm in Innsbruck zu reduzieren, hatte die grüne Stadträtin Uschi Schwarzl Anfang Juli einen Vorstoß gewagt: Schwarzl hatte im Stadtsenat für Tempo 30 im Stadtgebiet außer auf Durchzugsstraßen plädiert und dafür letzte Woche keine Mehrheit gefunden.

Der grün-affine Verkehrsclub Österreich (VCÖ) argumentiert stets für Tempo 30. Immer mehr Städte und Orte würden sich in Europa für Tempo 30 entscheiden, sagt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. In Graz habe sich das Tempolimit seit 20 Jahren bewährt. Die Zahl der Verkehrsunfälle habe sich in 20 Jahren um 20 Prozent reduziert, österreichweit seien es nur 1,5 Prozent gewesen. Tempo 30 hatte laut VCÖ mit Widerständen zu kämpfen, jetzt würden 80 Prozent der Grazer hinter dem Tempolimit stehen. Innerhalb von Österreich haben Leoben oder Dornbirn es den Grazern nachgetan. In Zürich, London und Paris gilt Tempo 30. In Berlin sind bereits drei Viertel der Straßen zu Tempo-30-Zonen erklärt worden.

Fährt man statt 50 km/h nur noch 30, verringert sich laut VCÖ der Lärm um durchschnittlich drei Dezibel. Von Menschen werde dies wie eine Halbierung der Verkehrsmenge wahrgenommen. Viel weniger euphorisch klingt Tempo 30 beim Mobilitätsclub ÖAMTC. „Flächendeckendes Tempo 30 entwertet sensible Stellen, wo es eine Temporeduktion tatsächlich braucht", meint Martin Hoffer, Leiter der Rechtsdienste beim ÖAMTC in Wien. Es sei auch nicht zulässig, flächendeckend Tempo 30 in Städten einzuführen, nur damit 50 km/h gefahren würden. Hoffer verweist hierbei auf die entsprechende Judikatur und Gerichtsurteile. Ein besonderes Augenmerk legt der ÖAMTC darauf, wo Tempolimits kontrolliert werden. „Wenn das sensible Stellen sind, haben wir nichts dagegen, aber die Praxis zeigt das Gegenteil." Tempo 30 könne nicht dazu missbraucht werden, um Leute abzukassieren. „Da haben wir als ÖAMTC dann ein Problem damit." (aheu)