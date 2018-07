Von Jasmine Hrdina

Scheffau – Kristallklares, kühles Wasser umringt von grünen Wäldern und Wiesen und ein imposanter Blick auf die markantesten Gebirgszüge des Wilden Kaisers – wer schon einmal am Hintersteiner See in Scheffau war, kann nachvollziehen, weshalb Scharen von Einheimischen gleichermaßen wie Touristen das Gewässer im Naturschutzgebiet im Sommer aufsuchen. Parkplatzengpässe sind trotz des rund 250 Pkw fassenden, gebührenpflichtigen Bereiches vorprogrammiert, werden aber erst dann wirklich zum Problem, wenn Wildparker die Straße für die Einsatzfahrzeuge blockieren. „Wir wollen es gar nicht erst zu so einer Situation kommen lassen“, meint Scheffaus Bürgermeister Christian Tschugg und kündigt ab sofort strengere Kontrollen rund um den See an.

„Wir wollen niemanden traktieren, aber an starken Sommertagen ist dort alles so verstopft und zugeparkt, dass kein Rettungsfahrzeug durchkommen würde. Und gerade wenn viele Menschen vor Ort sind, steigt auch das Risiko eines Einsatzes“, so der Ortschef. Eigentlich dürfte es diese „Falschparker“ ja gar nicht geben – die Situation ist laut Straßenverkehrsordnung (StVO) klar definiert. „Geparkt muss auf der Fahrbahn werden, nicht auf dem Bankett. Und zwar so, dass ein Fahrstreifen frei bleibt. Dazu sind die Straßen aber nicht breit genug“, führt Tschugg aus.

Wem diese Regelung nicht mehr geläufig ist, dem sollen die neuen Hinweisschilder auf die Sprünge helfen. Zwar waren solche auch schon in den vergangenen Jahren vorhanden, eine notwendige Gemeindeverordnung dazu gab es aber nicht. Soll heißen: Wäre hier kontrolliert worden, hätte man nach Gemeindeverordnung gar nicht strafen dürfen. Vergehen nach der StVO – wie eben jenes konkrete Problem mit der Fahrbahnbreite – hätte man aber jederzeit ahnden können.

„Wir werden den Parkraum nun gezielt überwachen. In erster Linie geht es um eine Bewusstseinsbildung. Die Menschen müssen erkennen, dass das ein großes Sicherheitsrisiko darstellt“, rechtfertigt Tschugg die angekündigten Kontrollen.

Über die strafferen Zügel freut sich auch die Betreuerin des Naturschutzgebietes Kaisergebirge, Nicole Schreyer. Sie hofft, dass dadurch mehr Badegäste und Wanderer ihren Pkw unten im Dorf stehen lassen, und in Fahrgemeinschaften zum Hintersteiner See und auf die Wanderrouten kommen. „Meist reist eine Gruppe von fünf Leuten mit drei Autos an, das muss ja nicht sein“, so Schreyer. Für die Umwelt sei dies eine Belastung. „Je weniger Individualverkehr, desto weniger Emissionen und Lärmbelästigung gibt es.“

Dass zu viele Besucher das Naturschutzgebiet aufsuchen, findet die Grünen-Bezirkssprecherin für Kufstein nicht. „Wir können keine Käseglocke über den Kaiser stülpen und Touristen aussperren. Aber wir wollen das Gebiet so nutzen, dass die Natur nicht darunter leidet.“ Wegen seiner exponierten Lage im Einzugsgebiet sei das Kaisergebirge seit jeher gut erschlossen. „Hier liegt auch die Wiege des Bergsports“, so Schreyer. „Wichtig ist, dass man die Leute dort zusammenhält, wo es wenig Auswirkungen hat, und darauf achtet, dass nicht alles niedergetrampelt wird.“ Die Zusammenarbeit mit den Tourismusverbänden funktioniere rund um das Kaisergebirge sehr gut, lobt die Schutzgebietsbeauftragte. „Wir achten auf die Bewusstseinsbildung und Besucherlenkung und haben bisher keine Probleme mit Müll oder Wanderern abseits der Routen.“

Voll des Lobes zu sein können, das wünscht sich auch Tschugg: „Am liebsten wäre mir, dass sich die Leute die Parkregelung schon vorher zu Herzen nehmen, dass wir erst gar nicht strafen müssen“, meint der Bürgermeister und hofft, dass künftig auch mehr Einheimische die Bus-Shuttles nutzen: Zwischen Söll und Going verkehrt der Kaiserjet, im Scheffauer Dorfzentrum kutschiert der Seebus Gäste zum Hintersteiner See. „Mit der Bürgerkarte – diese kann man sich auf die E-Card oder aufs Handy laden – fahren auch Einheimische gratis“, empfiehlt Tschugg. Der Fahrplan ist unter www.wilderkaiser.info abrufbar.