Innsbruck – Ein ungewöhnlicher Anblick bietet sich neuerdings Passanten am Innsbrucker Marktplatz: Ein knallroter Weg zieht einen Bogen vom Ost- zum Westende des Platzes. Wie die Stadt Innsbruck in einer Aussendung erklärt, handelt es sich um einen neuen Radweg, der für Radfahrer durchgehend freigehalten werden muss. „Immer wieder kommt es vor, dass bei Veranstaltungen am Marktplatz für Radfahrer kein Durchkommen mehr ist und damit die meistbefahrene innerstädtische Radachse entlang des Inns unterbrochen wird“, begründen die Verantwortlichen.

Ausgenommen von der Freihaltepflicht sind nur einige wenige vom Stadtsenat festgelegten Veranstaltungen wie zum Beispiel die Rad- und Kletter-WM, die Bergweihnacht und das Bergsilvester. Zusätzlich steht Behörden und Veranstaltern jetzt ein Plan zur Verfügung, auf dem neben den Infrastrukturpunkten auch der Sicherheitsstreifen zum Radweg vermerkt ist, damit Besucher von Events und Märkten am Marktplatz sicher unterwegs sein können.

„Der Marktplatz ist fast 2000 Quadratmeter groß und bleibt ein Begegnungsort für verschiedene Verkehrsteilnehmer. Wenn der Platz aufgrund einer Veranstaltung knapp wird, dann braucht es klare Spielregeln“, erklärt Mobilitätsstadträtin Uschi Schwarzl. Die Radachse in Richtung Osten, innseitig am Gastgarten vorbei, wurde übrigens nicht markiert, bleibt aber offen. Markierungen wären an dieser Stelle obsolet gewesen, weil dort demnächst Bauarbeiten starten sollen. (TT.com)