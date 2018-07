Innsbruck, Wien, Budapest – Wer irgendwie kann, sollte seinen Urlaub nicht genau am kommenden Wochenende antreten. Lange Wartezeiten sind vorprogrammiert. In Bayern und Baden-Württemberg starten die Sommerferien, deshalb, so der ÖAMTC in einer Aussendung, werden bereits ab Freitagmittag bis Samstagnachmittag die Urlauberkolonnen Richtung Süden rollen. Starken Reiseverkehr erwartet der Verkehrsclub aber auch in die Gegenrichtung. Viele Urlauber treten bereits wieder die Heimreise in den Norden an.

Auf folgenden Strecken müssen die Verkehrsteilnehmer mit langen Staus rechnen:

In Tirol auf der Brennerautobahn (A13), vor allem im Raum Schönberg und in Südtirol zwischen Sterzing und Bozen (A22). Auf der Fernpassstrecke (B179) zwischen Füssen und der deutschen A7 und Nassereith. Vor dem Grenztunnel Füssen und vor dem Lermooser Tunnel muss man mit Blockabfertigungen rechnen.

Weitere Hotspots sind die Tauernautobahn (A10) im Großraum Salzburg Stadt, die Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel in Österreich und in Slowenien, die Pyhrn Autobahn (A9) in Oberösterreich im Bereich der Tunnelkette sowie in der Steiermark vor dem Gleinalmtunnel.

In Bayern sind die Autobahnverbindungen Rosenheim - Kufstein (A93) und München - Salzburg vom starken Verkehrsaufkommen betroffen.

Stauanfällig ist auch die Ost Autobahn (A4), da sich viele Motorsportfans, auch aus Italien, Deutschland und den Niederlanden, auf dem Weg zum Formel 1 Grand Prix auf dem Hungaroring bei Budapest machen.

Wartezeiten an den Grenzen

Durch die Rückreise der Urlauber Richtung Deutschland sowie am Sonntagabend wird es wegen der Kontrollen zu Wartezeiten kommen. Betroffen ist der Grenzübergang Nickelsdorf und von Slowenien kommend der Karawankentunnel.

Bei der Ausreise nach Deutschland kommt es zur Verkehrsüberlastung bei den Autobahnübergängen Salzburg/Walserberg, Suben und Kufstein. Wie berichtet, wird die Asfinag Wartenden vor dem Grenzübergang Kufstein-Kiefersfelden Wasserflaschen austeilen.

Für ausreichend Flüssigkeit sollte man auch bei der An- oder Rückreise nach Slowenien oder Kroatien sorgen. Denn die Fahrzeit verlängert sich durch Wartezeiten an der slowenisch-kroatischen Grenze in beide Richtungen erheblich, prognostiziert der ÖAMTC. (TT.com)