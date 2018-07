Bis Ende des nächsten Jahres soll die Gemeinde Heinfels endlich eine eigene Bahnhaltestelle bekommen. Heinfels liegt zwar an der Pustertalstrecke, es gab aber bisher keine Ein- und Aussteigemöglichkeit in dem Bereich. Die Haltestelle soll im Ortsteil Panzendorf entstehen.

Der Heinfelser Bürgermeister Georg Hofmann freut sich. „Die geplante Haltestelle liegt etwa 500 Meter von der Waffelfabrik Loacker entfernt", erklärt er. Damit bekommen die Angestellten eine neue Möglichkeit, per Zug zum Arbeitsplatz zu gelangen. Insgesamt sind in den Betrieben des Gewerbegebiets Panzendorf an die 450 Bedienstete beschäftigt. Auch Besucher der Burg Heinfels können in Zukunft mit dem Zug anreisen. Außerdem ist an der neuen Haltestelle eine Park-and-ride-Anlage geplant, gibt die Tiroler Landesregierung bekannt.

Die Haltestelle Tassenbach in der Gemeinde Strassen wird umgebaut und modernisiert. Auch dort ist eine Park-and-ride-Anlage geplant, und der dort vorbeiführende Drauradweg soll sicherer gemacht werden. Die Bushaltestellen in Tassenbach sind im Erneuerungskonzept eingeschlossen.

Die beiden Projekte sind Teil des Osttirol-Pakets für den Öffi-Verkehr, die Gesamtkosten betragen rund 3,5 Millionen Euro für die Jahre 2018 bis 2020. Das Land übernimmt davon 1,08 Millionen. Den Rest tragen ÖBB und Gemeinden. (TT, co)