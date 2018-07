Innsbruck, Wien – Wegen Bauarbeiten der Deutschen Bahn wird die Weststrecke am „Deutschen Eck“ vom 6. bis 11. August für den Zugverkehr gesperrt. Dies hat auch Auswirkungen auf den ÖBB-Fernverkehr, die Railjets werden in diesem Zeitraum über den Korridor zwischen Salzburg und Kufstein nicht fahren, teilte die Bahn am Freitag mit. Umleitungen und Ersatzverkehr mit Bussen sind die Folge.

Railjets in die Schweiz (und retour) werden laut ÖBB über Zell am See umgeleitet, solche nach Bregenz (und retour) im Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Salzburg und Wörgl geführt. Reisende in den über Zell am See umgeleiteten Railjets müssen mit rund 70 bis 90 Minuten Reisezeitverlängerung rechnen. Fahrgäste die den Schienenersatzverkehrsbus zwischen Salzburg und Wörgl benützen, kommen mindestens eine Stunde verspätet an. „Im engen Taktgefüge“ habe dies auch Auswirkungen auf Anschlussverbindungen im Nahverkehr, die gewohnten Anschlüsse könnten in diesem Zeitraum nicht erreicht werden.

Die DB-ÖBB Eurocity-Züge werden zwischen Rosenheim und Kufstein durch Busse ersetzt, hieß es von den Verantwortlichen. Die Bahn wies die Fahrgäste zudem darauf hin, für die Busse des Schienenersatzverkehrs über das „Deutsche Eck“ wegen der Grenzkontrollen unbedingt ein gültiges Reisedokument mitzuführen.

Direkte Auswirkungen gibt es auch auf den Nahverkehr in Tirol. Direkte Anschlusszüge können in dieser Zeit nicht erreicht werden. Dies betreffe insbesondere die Knoten Innsbruck und Wörgl. Wegen der geänderten Fahrzeiten der Fernverkehrszüge müssen auch einzelne Nahverkehrszüge zwischen den Bahnhöfen Landeck-Zams und Schönwies, jeweils von Montag bis Freitag, im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt werden. Die Deutsche Bahn führt im August Brücken- und Oberleitungsarbeiten durch. (APA)