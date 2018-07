Brenner – Hunderte Schwerfahrzeuge sind an den vergangenen Wochenende am Fahrverbot an der Brenner-Grenze bei der Überfahrt gestoppt worden. Auch an diesem Wochenende waren es wieder 82 Lenker. Wie die Polizei mitteilt.

Laut Fahrverbotskalender gilt das Fahrverbot für den Deutschlandtransit an Samstagen im Sommer für Lkw, Sattelkraftfahrzeuge und Lkw mit Anhängern mit einem höchst zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen. Es beginnt jeweils um 7 Uhr und geht um 15 Uhr nahtlos in das Wochenendfahrverbot über. Die Einhaltung des Fahrverbotes wird von der Polizei direkt am Brenner strikt kontrolliert.

Bereits an den letzten drei Samstagen war rund 500 Lkw-Lenkern die Weiterfahrt untersagt worden. Sämtliche Schwerfahrzeuge mussten am Brenner umkehren und wieder zurück nach Italien fahren.

Das Sonderfahrverbot auf der A12 und A13 für den Italientransit wird hingegen sehr gut beachtet. An der Kontrollstelle Kundl mussten am vergangenen Samstag lediglich sechs unberechtigte Schwerfahrzeuge angehalten werden. Die Fahrzeuge wurden vorläufig abgestellt, die Lenker mussten eine Sicherheitsleistung bezahlen. Die Polizei kündigt weitere strenge Kontrollen an den Wochenenden während der Ferienzeit an. (TT.com)