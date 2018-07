Innsbruck – Wegen des schönen Wetters und des zu erwartenden starken Motorrad- und Mopedverkehrs führte die Tiroler Polizei am vergangenen Wochenende in mehreren Bezirken intensive Überwachungsmaßnahmen durch. Bei Einsätzen in den Bezirken Imst, Schwaz, Landeck, Reutte, Lienz und Innsbruck ging es vor allem um die Einhaltung von Geschwindigkeitslimits, Überholverboten und des Rechtsfahrgebotes („Kurvenschneiden“). Auch illegales Tuning und Lärmpegelüberschreitungen waren im Visier der Polizei.

Insgesamt wurden dabei 152 Geschwindigkeitsdelikte und 92 sonstige Verkehrsdelikte geahndet. 20 Motorräder, die im Verdacht standen, den zulässigen Lärmpegel zu überschreiten, wurden mit einem Lärmmessgerät überprüft – bei 9 dieser Fahrzeuge bestätigte sich der Verdacht und wurden in 3 Fällen sogar die Kennzeichen abgenommen.

Bei acht Mopeds waren ebenfalls die Zulassungen vorläufig aufzuheben, weil die Bauartgeschwindigkeit von 45 km/h erheblich überschritten wurde. Die gravierendsten Geschwindigkeitsdelikte betrafen Motorradfahrer, die im 60 km/h-Bereich mit 122 km/h oder im Ortsgebiet mit bis zu 99 km/h unterwegs waren, so die Polizei. (TT.com)