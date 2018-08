Wien – Auf zwei Teststrecken auf der Westautobahn in Nieder- und Oberösterreich sind ab heute 140 km/h erlaubt. Der mit 44,6 Kilometern längste Abschnitt (Oed bis Melk in Fahrtrichtung Wien) lässt sich mit der höheren Geschwindigkeit um 88 Sekunden schneller bewältigen. In der Gegenrichtung sind es auf den 44 Kilometern 87 Sekunden.

Den kleinsten Zeitvorteil bringt mit 28,4 Sekunden die kürzeste Teststrecke von Sattledt bis Haid in Fahrtrichtung Wien: Statt rund 397 benötigt man für die 14,35 Kilometer nur 369 Sekunden. Die Gegenrichtung ist mit 16,45 Kilometern etwas länger, was die Zeitersparnis auf nicht ganz 33 Sekunden vergrößert.

Wer zwischen Melk und Oed sowie zwischen Haid und Sattledt zu schnell unterwegs ist, kann mit einer gewissen Toleranz bei den Messungen rechnen – und damit in Oberösterreich theoretisch sogar mit knapp unter 159 km/h straflos davonkommen. In Niederösterreich blitzt es spätestens bei Tempo 147. Bei den Messungen werden so genannte Eichtoleranzen berücksichtigt – und das wird in den beiden Bundesländern unterschiedlich gehandhabt.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sollte man das Ausreizen der Toleranzen besser unterlassen. Der Anhalteweg nimmt nämlich laut ÖAMTC-Berechnung bereits von 130 auf 140 km/h auf trockener Strecke von 101,3 auf 114,5 Meter zu. Bei Regen sind es 129,3 bzw. 146,9 Meter.

Der Anhalteweg setzt sich laut ÖAMTC-Techniker David Nose aus dem Reaktions- und dem Bremsweg zusammen. Die Reaktionszeit ist ein wesentlicher Faktor und kann von einer halben bis zu zwei Sekunden reichen. Für Berechnungen geht man von einer Sekunde aus, die vergeht, bis der Fahrer die Bremse betätigt. In dieser Zeit hat man bei 130 km/h 36,11 Meter, bei 140 km/h 38,89 und bei Tempo 159 sogar 44,17 Meter zurückgelegt.

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) weist auf mehrere negative Auswirkungen von Tempo 140 hin. Da sich der Anhalteweg verlängert, steige die Unfallgefahr. Auch der Schadstoffausstoß erhöhe sich rasant. Nach Berechnungen des Umweltbundesamtes werden bei einem durchschnittlichen Auto 16,4 Prozent mehr Stickstoffoxide ausgestoßen als bei Tempo 130. Beim Feinstaub sind es 18,6 Prozent mehr. Der CO2-Ausstoß steigt um 10,6 Prozent.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace fordert daher von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ), „das fragwürdige Experiment sofort zu stoppen, um Mensch und Natur keinem weiteren Risiko auszusetzen“. Stattdessen sollte die Regierung in den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel investieren. „Mit der Tempo-140-Strecke begibt sich Verkehrsminister Hofer auf eine umweltpolitische Geisterfahrt: Anstatt unsere Umwelt zu schützen, verpestet das die Luft und erhöht das Unfallrisiko“, sagt Adam Pawloff, Klima-Sprecher bei Greenpeace in Österreich. Hofer entpuppe sich als „Minister der Autolobby und die Klimaschutz-Ambition der Regierung als reine Augenauswischerei“. (TT, APA)