Innsbruck — Sicher reisen und dennoch pünktlich ankommen, dieser Spagat ist gerade in der Sommerreisezeit für öffentliche Verkehrsbetriebe, Autobahnbetreiber und auf Flughäfen eine Herausforderung. Das zeigte sich auch am vergangenen Wochenende am Flughafen in München, wo wegen eines Sicherheitslecks 32.000 Passagiere stundenlang warten mussten. „Sicherheit hat oberste Priorität. Wir haben immer ausreichend Sicherheitskontrollen geöffnet, damit keiner den Flug verpasst", sagt Innsbrucks Flughafensprecher Patrick Dierich.

Auf den Autobahnen sollen bei Baustellen zwei Spuren für möglichst flüssigen Verkehr sorgen, durch den Sommerverkehr ist wohl trotzdem mit Staus zu rechnen. Die ÖBB wiederum versuchen, mit Bussen flexibel auf den Ausfall der Bahnstrecke wegen Gleisbauarbeiten zu reagieren. (ms/wa)

Schienenersatzverkehr Innsbruck-Brenner und Innsbruck-Salzburg 23 Busse pendeln noch bis 3. September täglich im Halb-Stunden-Takt zwischen Innsbruck und Steinach bzw. dem Brenner. In dieser Zeit fährt kein Zug, Grund sind Erhaltungs- und Erneuerungsarbeiten, im Raum Innsbruck Süd werden rund 4600 Meter Gleise, Weichen und Untergrund neu verlegt und saniert. Von 6. bis 10. August ist ebenfalls wegen Bauarbeiten das Deutsche Eck zwischen Kufstein und Salzburg gesperrt, dort kommen weitere 37 Busse zum Einsatz. 17 Promotoren, unter ihnen viele Studenten, sind in der Halle des Hauptbahnhofs, am Frachtenbahnhof und am Brenner im Einsatz, um die Passagiere zu informieren und ihnen den Weg zu den Bussen zu weisen. Flexibel: Trifft ein Zug aus Italien verspätet am Brenner ein, können die Busse nach Innsbruck dort bis zu eine halbe Stunde warten. Um umgekehrt Züge nach Süden zu erreichen, weichen Busse bei Staus auf der A13 auf die Bundesstraße aus. (ms)

Kontrollen am Flughafen Sicherheitskontrollen: Laut EU-Richtlinie müssen die Sicherheitskontrollen auf allen Flughäfen innerhalb der EU gleich ablaufen. Vor Betreten des Gatebereichs werden Personen und Handgepäck kontrolliert. Personen: Vor Durchschreiten der Metalldetektorschleuse müssen Oberbekleidung und alle mitgeführten Gegenstände abgelegt werden. Immer wieder gibt es seit 2015 mit speziellen Papierstreifen auch Untersuchungen auf Sprengstoffspuren. Handgepäck und mitgeführte Gegenstände werden geröntgt. Es dürfen keine gefährlichen, verbotenen Gegenstände und keine Flüssigkeiten über 100 ml mitgeführt werden. (wa)