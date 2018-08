Von Helmut Wenzel

Landeck, Zams – „Vor 14 Tagen ist ein entscheidender Punkt passiert. Der Radweg kommt in die Umsetzungsphase, aber in anderer Form.“ So eröffnete Konrad Geiger, Obmann des TVB Tirol-West, gestern Freitag des Pressegespräch im Zammer Jägerhof. Der TVB, der sich stets „als ausgleichende Kraft“ zwischen den Gemeinden Land­eck und Zams um die Weiterentwicklung des Projekts bemüht habe, trete in die zweite Reihe zurück. Man sei laut Beschluss im Aufsichtsrat jetzt nicht mehr Projektträger. Sehr wohl aber bleibe der TVB im Boot, um das Vorhaben finanziell zu unterstützen. Wie hoch der Betrag sein werde, könne er noch nicht sagen. „Das wird im zuständigen Gremium entschieden.“

Wie berichtet, kann der TVB mit dem Rücktritt als Projektträger keine weiteren Aufträge an den bisherigen Planer Helmut Kofler aus Tösens vergeben. „Er hat hervorragende Arbeit zu unserer vollen Zufriedenheit geleistet“, hob der TVB-Chef hervor. „Der Land­ecker Raumplaner und ein weiterer Planer haben seine Arbeit für gut befunden.“

Man sei nun an einem Punkt angelangt, an dem die Rahmenbedingungen für eine zügige Umsetzung passen, sagte Geiger. Landeck und Zams übernehmen „in ihrem Hoheitsgebiet“ die Projektträgerschaft. In der Vergangenheit sei vieles hin- und hergeschoben worden, räumte Landeck Bürgermeister Wolfgang Jörg ein. Nun aber seien die Kompetenzen klar geregelt. „Im Stadtgebiet ist es manchmal schwierig, 100 Meter Radweg zu bauen. Aber uns ist die Bedeutung des Talkessel-Radweges klar. Wir sehen auch die Erwartungshaltung, die aus den Tälern kommt.“ Man habe eine gute gemeinsame Lösung für alle drei Partner gefunden, sagte Vize-BM Thomas Hittler, Obmann des Landecker Planungsausschusses. Mit den bisherigen Vorleistungen habe man eine Grundlage, „auf die wir aufbauen können“. Das „Wir“ und damit das gemeinsame Talkessel-Projekt, das „aus einem Guss“ kommt, stehe im Vordergrund.

Auch der Zammer BM Siggi Geiger ortet großen Druck aus den Tälern. „Die Frequenz der Radfahrer steigt.“ Er bekenne sich zum gemeinsamen Radweg für Einheimische und Touristen. „Wir möchten die bestmögliche Lösung umsetzen. Die Willensbildung dabei ist sehr wichtig.“ Es mache Sinn, dass die Gemeinde der Projektträger ist. Zu den Gesamtkosten und zum Zeitplan gab es spärliche Infos. Hittler: „Die Bauphase startet 2019. Wir realisieren das Projekt Schritt für Schritt in Absprache mit dem Land.“