Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Übergriffe auf Bus- und Tramchauffeure, Kontrolleure, Schaffner und Zugbegleiter – sie sind mittlerweile an der Tagesordnung und bereiten den Unternehmen im öffentlichen Personenverkehr seit einigen Jahren zunehmend Kopfzerbrechen. Vor allem, weil die Angriffe in ihrer Intensität deutlich zugenommen haben, wie Personalvertreter nicht müde werden zu betonen. Die Palette der Attacken reicht vom Beschimpfen und Bespucken bis hin zur massiven körperlichen Gewalt, der die Mitarbeiter ausgesetzt sind.

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben im Rahmen eines Sicherheitspaketes zum Schutz von Personal und Fahrgästen Bodycams eingeführt. Die kleinen Videokameras werden an der Dienstkleidung von Mitarbeitern – in erster Linie Sicherheitspersonal an Bahnhöfen und Zugbegleitern – angeheftet, um in kritischen Situationen und bei Verdacht auf strafrechtlich relevante Vorfälle aktiviert zu werden. Dabei werden Personen, die gefilmt werden, vorher ausdrücklich darauf hingewiesen. Bereits dieser Hinweis reiche in den meisten Fällen aus, damit sich die Situation beruhigt, heißt es seitens der ÖBB. Neben der präventiven und deeskalierenden Wirkung habe sich im Testbetrieb gezeigt, dass strafbare Handlungen wie Übergriffe, Drohungen, Sachbeschädigungen und Diebstähle zurückgegangen seien. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst würden sich durch die Kameras sicherer fühlen, wie interne Befragungen gezeigt hätten. Nach der Testphase und den dabei gewonnenen Erfahrungen sind die Kameras mittlerweile bundesweit im Einsatz – mit Ausnahme von Tirol und Vorarlberg.

Denn hier hat sich der zuständige Betriebsrat gegen die Verwendung von Bodycams ausgesprochen und eine Betriebsvereinbarung nicht unterzeichnet. „Der Beschluss gegen die Bodycams war einstimmig“, erklärt Thomas Lintner, Betriebsratsvorsitzender der Zugbegleiter für Tirol und Vorarlberg, Die Grundidee der Kameras sei zwar gut, allerdings seien zentrale juristische Fragen nie geklärt worden, meint Lintner. „Was passiert etwa, wenn ein Zugbegleiter die Kamera aktiviert, sein Gegenüber das aber ablehnt und anschließend den Zugbegleiter deshalb anzeigt?“ Das Unternehmen habe sich in keiner Weise dazu bekannt, sich in diesen Fällen hinter den Mitarbeiter zu stellen. Außerdem verlangt Lintner, dass Zugbegleiter – auch mit Bodycam – zu zweit unterwegs sein sollen. Denn anders als die Unternehmensführung will er die deeskalierende Wirkung der Kameras nicht erkennen. Vielmehr fürchtet er, dass sich aggressive Personen von der Kamera zusätzlich provoziert fühlen.

Bei den ÖBB in Tirol zeigt man sich ob der massiven Ablehnung durch den Betriebsrat irritiert. „Wir müssen das so zur Kenntnis nehmen, finden es aber bedauerlich“, sagt ÖBB-Tirol-Sprecher Christoph Gasser-Mair. Die Bedenken des Betriebsrates seien nicht nachvollziehbar, immerhin habe das Pilotprojekt die positive Wirkung der Bodycams bewiesen. „Außerdem ist der Einsatz der Kameras nicht verpflichtend“, sagt Gasser-Mair. Den Zugbegleitern würde es nämlich freistehen, ob sie mit Kamera unterwegs sein wollen oder nicht. „Die Bodycams gehören nicht zur Standardausrüstung der Zugbegleiter.“ Nicht nachvollziehbar sei die Ablehnung auch deshalb, weil in allen anderen Bundesländern die Betriebsvereinbarungen unterschrieben wurden, so Gasser-Mair.

„Das wundert mich nicht, weil die alles unterschreiben, was sie vorgelegt bekommen“, meint darauf Lintner. Als Betriebsrat für Tirol und Vorarlberg habe er die Sache extra prüfen lassen und bleibe bei seiner Ablehnung. „Solange unsere Forderungen nicht erfüllt sind, werden wir die Betriebsvereinbarung auch nicht unterschreiben.“