Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch mehrere Orte hat sich vor gut zwei Wochen ein 16-jähriger Zweiradlenker in Oberösterreich geliefert. Als die Beamten den Burschen schließlich stoppen konnten und sein Fahrzeug zur Geschwindigkeitskontrolle auf den Prüfstand stellten, staunten sie nicht schlecht: Das als Moped mit rotem Kennzeichen zugelassene Fahrzeug brachte es im fünften Gang auf stolze 113 Stundenkilometer. Erlaubt wären 45 km/h.

Auch Tirols Verkehrspolizisten sind in ihrer täglichen Arbeit mit frisierten Mopeds konfrontiert. Fahrzeuge, die nicht nur viel zu schnell, sondern sehr zum Leidwesen von Anrainern auch oft um einiges lauter werden. Bei einer Schwerpunktaktion zur Überwachung des Motorrad- und Mopedverkehrs in mehreren Bezirken Ende Juli hat die Polizei bei insgesamt acht Mopeds die Kennzeichen abgenommen, weil die Bauartgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern teilweise erheblich überschritten wurde. Insgesamt wurden heuer in Tirol zwischen Jänner und Juni 345 Mopeds auf den mobilen Prüfstand der Polizei gestellt, für 150 Zulassungsbesitzer setzte es eine Anzeige, in 47 Fällen wurde das Kennzeichen abgenommen, wie Markus Widmann, Leiter der Landesverkehrsabteilung der Polizei, weiß. Vergangenes Jahr wurden bei 587 überprüften Mopeds 52 Kennzeichen abgenommen und 211 Anzeigen erstattet. Nicht berücksichtigt sind in dieser Statistik Beanstandungen nach Lasermessungen oder durch Nachfahren von Zivilstreifen.

„Insgesamt ist die Zahl der festgestellten Manipulationen in den letzten Jahren ziemlich konstant“, sagt Widmann und spricht in diesem Zusammenhang von einem von den jungen Lenkern oft unterschätzten Problem. Denn bei Manipulationen drohen nicht nur hohe Geldstrafen – bis zu 5000 Euro nach dem Kraftfahrgesetz und bis zu 2180 Euro nach dem Führerscheingesetz. „Wenn sich bei Verkehrsunfällen der Verdacht ergibt, dass das Moped manipuliert ist, kann es über Auftrag der Staatsanwaltschaft sichergestellt und durch einen Sachverständigen untersucht werden. Das war erst unlängst bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Kufstein der Fall“, erklärt Widmann. Sollte sich herausstellen, dass das Moped so gar nicht für den Verkehr zugelassen und damit auch nicht entsprechend versichert war, kann es passieren, dass der Lenker auf enormen Kosten sitzen bleibt, die sonst die Versicherung getragen hätte.

Die Hauptverantwortung für getunte Mopeds sieht Widmann nicht in erster Linie bei den Werkstätten und Händlern: „Viele Jugendliche verändern ihre Fahrzeuge – ob nun Motoren, Auspuffanlagen oder Software – selbst.“ Entweder gibt es in einer Clique einen versierten Kfz-Lehrling, oder die jungen Leute holen sich Anleitung sowie Bausätze direkt aus dem Internet und schrauben selbst herum. „Oft werden technische Umrüstsätze unter Freunden weitergegeben, beim Umbau ist man sich dabei gegenseitig behilflich, Spezialisten mit technischem Verständnis gibt es immer“, weiß Widmann.