Frankfurt am Main, Brüssel, Amsterdam – Wegen der großen Hitze sind im grenzüberschreitenden ICE-Verkehr nach Brüssel und Amsterdam am Sonntag mehrere Züge ausgefallen. Sieben Direktverbindungen zwischen Frankfurt-Köln und weiter nach Brüssel oder Amsterdam fielen komplett und fünf weitere teilweise aus. ÖBB-Verbindungen waren keine betroffen, sagte eine Sprecherin der Bundesbahnen auf Nachfrage.

Zahlreiche Zuggäste mussten unterwegs umsteigen und hohe Verspätungen in Kauf nehmen. Klimaanlagen und andere technische Komponenten seien defekt gewesen.

Auf den Verbindungen in die Niederlande und nach Belgien werden bestimmte ICE-Züge eingesetzt, die mit der Leittechnik in den Nachbarländern kompatibel sind. Wegen der kleinen Flotte könnten technische Probleme an einzelnen Zügen nicht so gut durch Ersatzfahrzeuge ausgeglichen werden wie auf Inlandsstrecken.

Wegen der Technikprobleme begannen und endeten alle internationalen Züge am Montag in Köln, wie die Deutsche Bahn weiter mitteilte. Fahrgäste würden gebeten, sich vor Reiseantritt im Internet über aktuelle Reisemöglichkeiten zu informieren. (APA/AFP)