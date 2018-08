Innsbruck – Sechs Motorradfahrer sind heuer bereits tödlich auf Tirols Straßen verunglückt, die Zahl der schweren Unfälle ist enorm. Und immer wieder sind es die selben Faktoren, die laut Polizei zu Unfällen führen: Nicht angepasste Geschwindigkeit, gefährliches Überholen, zu geringer Abstand zum Vorausfahrzeug, Unachtsamkeit und Fahrfehler. Es kommt aber auch vor, dass andere Fahrzeuglenker Motorradfahrer übersehen und ihnen den Vorrang nehmen.

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei deshalb eine Aktion scharf durchgeführt. Da ein Großteil der Motorradlenker meist größere Ausfahrten in mehreren Bundesländern und auch grenzüberschreitend in Südtirol und Bayern unternimmt, wurde ein „länderübergreifender Überwachungseinsatz“ in Tirol, Bayern, Südtirol sowie in den benachbarten Bundesländern Vorarlberg, Kärnten und Salzburg durchgeführt.

Hunderte Biker abgestraft

Alleine in Tirol ist die Bilanz nach den Kontrollen ernüchternd: Tausende von Motorradfahrern waren im Ausflugs- oder Reiseverkehr oder zu Veranstaltungen (Biker-Treffen) unterwegs. Auch wenn bei einem überwiegenden Teil der Lenker ein diszipliniertes Fahrverhalten festgestellt werden konnte, waren hunderte Übertretungen von der Polizei zu ahnden. Vor allem mit der Geschwindigkeit nahmen es viele Motorradfahrer nicht so genau, 292 Mal schritten die Beamten alleine deshalb ein. Darüber hinaus waren das Überfahren von Sperrlinien, die Missachtung von Überholverboten oder das Kurvenschneiden und verschiedene sonstige Delikte (wie technische Veränderungen, die zu einem unzulässigen Lärmpegel führten) festzustellen, die Polizisten stellten hier 151 Strafmandate aus. Insgesamt wurden 443 Biker abgestraft.

Als Brennpunkt zeigte sich einmal mehr das Hahntennjoch bei Imst: Dort erwischten die Beamten einen Schweizer Motorradlenker mit einer Geschwindigkeit von 123 km/h, obwohl nur 60 km/h erlaubt sind. Weitere elf Motorradfahrer aus Deutschland, der Schweiz und Österreich tappten in dem besagten 60er-Bereich mit Geschwindigkeiten zwischen 102 und 115 km/h in die Radarfalle.

Im Bezirk Schwaz wurden zwei Lenker aufgrund von technischen Manipulationen im Gemeindegebiet von Gerlos die Kennzeichen abgenommen. Die beiden Biker dürfen sich auf eine Anzeige gefasst machen. Auch in Osttirol, nämlich auf der Drautal Straße im Gemeindegebiet von Strassen tappte ein Motorradfahrer in die Radarfalle. Der Italiener wurde bei erlaubten 80 km/h mit einer Geschwindigkeit von 136 km/h gemessen.

Viele Übertretungen auf Zulaufstrecken

Nicht minder viel hatten die Polizisten bei der Überwachung auf den Zulaufstrecken Südtirol, Oberbayern-Süd, Salzburg, Kärnten und Vorarlberg zu tun. Hier wurden 141 Motorradfahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit abgestraft, 66 weitere wegen sonstiger Übertretungen.

So stoppte die Polizei in Zell am See einen Motorradfahrer, der völlig betrunken war. Der Mann hatte 1,44 Promille Alkohol intus. Ebenfalls betrunken war ein Mann im Bezirk Bludenz unterwegs. Der Einheimische wurde mit einem Alkoholpegel von 0,54 auf seinem Motorrad gestoppt. Ebenfalls in Vorarlberg stoppte die Polizei zwei Biker wegen Raserei: Ein Liechtensteiner wurde im Bezirk Bludenz mit 140 km/h in einer 70er-Zone geblitzt, im Bezirk Dornbirn war ein Biker mit 119 km/h statt der erlaubten 60 km/h unterwegs.

Nach den länderübergeifenden Kontrollen gibt sich die Tiroler Polizei zufrieden, weil die Zusammenarbeit zwischen den Polizeidienststellen ausgezeichnet funktioniert. Gleichzeitig appelliert die Exekutive aber an die Lenker von Zweirädern: „Speziell bei Ausfahrten mit einspurigen Kraftfahrzeugen – aber auch generell im Straßenverkehr – kommt es vor allem auf eine angepasste Fahrweise, hohes Verantwortungsbewusstsein und auf ein besonderes Maß an Rücksichtnahme an, speziell auch dann, wenn einzelne Motorradfahrer oder Gruppen in Ortschaften oder Wohngebieten unterwegs sind.“ (TT.com)