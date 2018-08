Von Harald Angerer

Kirchberg – Es ist ein jahrelanger Kampf, der nun ein positives Ende findet. Seit vielen Jahren fordern vor allem die Touristiker, aber auch die Gemeinde Kirchberg, dass der Bahnhof im Ort barrierefrei werden soll. Bereits 2012 machten die Touristiker auf die Problematik in der Tiroler Tageszeitung aufmerksam. Denn alle Bahnhöfe im Brixental wurden damals saniert, nur der Kirchberger nicht.

Nun gibt es aber Licht am Ende des Tunnels und dieses Licht hat eine genaue Zeitangabe. Im Herbst 2019 starten die Bauarbeiten zur Sanierung des Bahnhofs Kirchberg, gaben gestern die ÖBB bei einer Pressekonferenz in Kirchberg bekannt. Mit dabei waren auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe und ein zufriedener Bürgermeister Helmut Berger. Er spricht sogar von einem historischen Moment für Kirchberg. „Wir haben in den vergangenen Jahren viele Gespräche geführt und es freut mich, dass nun der Umbau Wirklichkeit wird“, sagt Berger.

Der Bürgermeister strich auch die Bedeutung des Bahnhofes hervor, Kirchberg sei immerhin die nächtigungsstärkste Gemeinde in den Bezirken Kitzbühel und Kufstein, ein barrierefreier Bahnhof sei deshalb überfällig. Auch Felipe pflichtete Berger bei: „Die Sanierung ist wirklich dringend notwendig für diesen Bahnhof, es gibt hier eine hohe Frequenz.“ Sie sei sehr froh, dass nun ein Zeitplan präsentiert werden könne. Dieser sieht den Baustart im Herbst 2019 vor, „mit ersten Vorarbeiten am Bahnkörper Richtung Westendorf“, schildert Christian Wieser, ÖBB-Infrastruktur AG, SAE West.

Die Bauarbeiten am Bahnhof finden dann in den Jahren 2020 und 2021 statt. Diese seien sehr herausfordernd, wie Wieser betont. Ursprünglich geplant war die Sanierung des Bahnhofes in Kirchberg erst nach 2025. Offenbar hat aber der Druck von Seiten der Gemeinde gefruchtet.

Kern des Umbaus sind der Umbau der bestehenden Personen-Unterführung und der Einbau von zwei Personenliften, zum Ersten im Bahnhof und zum Zweiten auf dem Bahnsteig. Der Ausgang im nördlichen Bereich bleibt, wie er ist. Weiters wird der Bahnhof im Kundenbereich komplett erneuert, mit einem neuen Warteraum und einem neuen Schalter, zusätzlich wird es auch eine WC-Anlage geben.

„Wichtig ist uns auch, dass der öffentliche Verkehr an den Individualverkehr angeschlossen wird“, sagt Wieser. Im Zuge der Umbauarbeiten wird auch der Vorplatz am Bahnhof Kirchberg in Tirol neu gestaltet. Um einen raschen Umstieg vom Bus auf den Zug sicherzustellen, wird ein neuer Bussteig mit Platz für zwei 18-Meter-Busse errichtet. Eine neue Buswendeschleife westlich des Aufnahmegebäudes sorgt zudem für eine reibungslose Abwicklung des Busverkehrs. Zudem stehen künftig drei Taxi-Standplätze und fünf Kurzparkplätze zur Verfügung. Die Zu- und Abfahrt zum Vorplatz wird ebenfalls neu errichtet. Im Vorplatzbereich wird auch die Beleuchtung neu errichtet.

Die Kosten für das Projekt liegen bei rund 7,6 Millionen Euro. Laut Bürgermeister Berger muss die Gemeinde keinen finanziellen Beitrag an der Sanierung leisten. „Falls es noch Sonderwünsche gibt, sind diese natürlich von der Gemeinde zu tragen“, betonte LHStv. Felipe.