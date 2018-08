Innsbruck – Rund 630 Lkw sind seit Anfang Juli aufgrund des erweiterten Sommerfahrverbots an acht Wochenenden bisher an Tirols Grenze abgewiesen worden. Dies teilte das Land am Dienstag in einer Aussendung mit. Allein am vergangenen Wochenende seien es 76 Lkw gewesen. LH Günther Platter (ÖVP) und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) sahen in den zusätzlichen Fahrverboten einen Erfolg und wollen daran festhalten.

„Wir beobachten bereits eine deutliche Entlastung zugunsten des flüssigeren Reiseverkehrs. Das zeigt, dass sich die Kontrollmaßnahmen und das zusätzliche Fahrverbot bewähren“, meinte Platter. Das erweiterte Fahrverbot soll auch im Fahrverbotskalender 2019 eingebracht werden.

Fahrverbot an acht Samstagen

Im Juli und August 2018 gibt es an acht Wochenenden nicht nur für Lkw mit einem Fahrtziel in Italien oder einem Land, das über Italien erreicht werden soll, an Samstagen von 10 bis 15 Uhr ein Fahrverbot. Auch Lkw, die zwischen 7 und 15 Uhr ein Fahrtziel in Deutschland haben oder einem Land, das über Deutschland erreicht werden soll, dürfen die Grenze nicht passieren. Das reguläre Wochenend-Fahrverbot beginnt anschließend jeweils um 15 Uhr. Da Schwertransporte mit einem Ziel in Tirol vom Fahrverbot ausgenommen sind, seien heimische Unternehmen nicht betroffen.

Das Land hatte das Verkehrsministerium, das für die Verordnung des alljährlichen Fahrverbotskalenders zuständig ist, ersucht, an den acht Samstagen in der Ferienzeit das Fahrverbot auszuweisen. „Sowohl sektorales Fahrverbot sowie das Wochenend- und Nachtfahrverbot sind bereits wesentliche Maßnahmen, die an Reisewochenenden einem gänzlichen Verkehrskollaps vorbeugen. Das werden wir auf diese Weise weiterführen“, betonten Platter und Felipe. (APA)