Von L. Pircher

Innsbruck – Am 1. September des Vorjahres startete das Verkehrsministerium mit dem Projekt Alkolock. Man versprach sich viel davon. Trotzdem hielt sich das Interesse an der elektronischen Wegfahrsperre für Alko-Lenker von Anfang an ziemlich in Grenzen: „Mit Jänner 2018 hatten genau zwei Tiroler die Möglichkeit genutzt, diese Vorrichtung einzubauen, österreichweit waren es fünf. Führerscheinentzüge aber zählten wir allein in Tirol 590“, sagt Bernhard Knapp, Leiter der Abteilung Verkehrsrecht des Landes Tirol.

Mittlerweile liegen die Zahlen etwas höher – bis August 2018 gab es in Tirol neun und österreichweit immerhin 91 Teilnehmer (davon 79 Männer und 12 Frauen). Diese Zahlen stammen vom Arbeiter-Samariter-Bund, der in allen Bundesländern den Verleih und die Betreuung der Lenker im Auftrag des Ministeriums abwickelt. Nach Oberösterreich (mit 17) gibt es in Niederösterreich (14), der Steiermark (11) und in Wien (9) die meisten Teilnehmer. Am wenigsten wurde die neue Möglichkeit im Burgenland (6) genutzt.

Trotzdem: Die Diskrepanz zwischen Erwartung und tatsächlichem Interesse ist nach knapp einem Jahr Pilotprojekt überraschend hoch. Und das dürfte unter anderem an den Kosten liegen: 2100 Euro sind für den Einbau des Geräts zu bezahlen. Außerdem muss ein ertappter Alko-Lenker den Führerschein trotzdem für mindestens zwei Monate abgeben. Er kann den Alkolock nach der Hälfte der Dauer des Führerscheinentzugs einbauen lassen und muss ihn dann sechs Monate verwenden. „Die Grundidee mit dem Alkolock ist eine gute, aber als ganzes Konzept scheint es Betroffenen zu teuer und zu kompliziert in der Abwicklung zu sein. Man müsste die Alkolock-Idee wahrscheinlich nachjustieren, damit diese stärker angenommen wird“, meint Knapp. Beim Samariterbund ist man hingegen der Meinung, dass das Projekt noch zu kurze Zeit laufe, um tatsächlich eine ernsthafte Zwischenbilanz ziehen zu können. Fakt sei, so Martina Vitek vom Samariterbund, dass von jenen, die sich für ein Alkolock-Programm interessierten, immerhin 90 Prozent daran auch tatsächlich teilnehmen würden. Sieht man sich die Zahlen der Strafdelikte im Zusammenhang mit Alkohol an, würde Bedarf herrschen. Verkehrs-Polizeichef Markus Widmann dazu: „Bei den Jungen ist zwar das Bewusstsein für null Promille am Steuer ein hohes. Bei den 30- bis 50-Jährigen gibt es aber genug, die mit über 0,8 Promille unterwegs sind. Diese Zahlen sind seit Jahren konstant hoch.“ (Genaue Zahlen siehe Kasten unten.)