Wien, Innsbruck – Eigentlich nur am Montag dürfte der Spätsommer in Österreich vorübergehend Pause machen. Dann wird die Wetterlage wieder besser. So sieht die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die kommenden Tage aus.

Montag

Zwar scheint in fast ganz Tirol – zumindest zeitweise – die Sonne, es ziehen aber von der Früh weg auch Wolken und schon am Vormittag erste Regenschauer durch, die sich am Nachmittag auf weite Teile des Landes ausbreiten. Stellenweise kommen Gewitter dazu, die heftig sein können und große Regenmengen in kurzer Zeit mit sich bringen. Es wird nicht mehr ganz so heiß wie zuletzt, bleibt aber schwül, die Temperaturen erreichen 20 bis 26 Grad. Von Westen breiten sich im Tagesverlauf Wolken, Regenschauer und anfangs auch Gewitter rasch nach Osten aus und erreichen bis spätestens Mittag auch das östliche Flachland sowie das Grazer Becken.

Dienstag

Der Tag startet häufig mit Störungsresten der Nacht. Vor allem südlich des Alpenhauptkammes regnet es noch häufig. Im Lauf des Tages setzt sich nach und nach im Großteil Tirols die Sonne durch. Mit der Sonne entstehen dann am Nachmittag noch einmal Quellwolken und einzelne Regenschauer, vor allem am Alpenhauptkamm und in Osttirol.

Lediglich in Osttirol und Kärnten sind bis zum Abend weiter lokale Regenschauer einzuplanen. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Die Tiefsttemperaturen betragen zwölf bis 20 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 21 bis 28 Grad.

Mittwoch

Zur Wochenmitte gibt es in der Früh ein paar Nebelfelder, tagsüber scheint aber in ganz Tirol die meiste Zeit die Sonne. Es bilden sich zwar einige Quellwolken und auch einzelne Regenschauer sind am Nachmittag nicht ausgeschlossen, meist bleibt es aber trocken. Auch die Temperaturen legen wieder zu und erreichen 22 bis 29 Grad

Donnerstag

Nach Abtrocknung lokaler Frühnebelfelder ist es sehr sonnig. Ab Mittag bilden sich aber vor allem im Westen und Südwesten Quellwolken. Am Nachmittag ist dann im Bergland auch mit einzelnen Regenschauern oder Gewittern zu rechnen. Es ist nur schwach windig. Die Temperaturen ändern sich wenig, Höchstwerte: 22 bis 27 Grad.

Freitag

Am Freitag ist es in Nordtirol überwiegend sonnig, allerdings kann es am Nachmittag zu einzelnen Regenschauern kommen. In Osttirol scheint die Sonne dagegen nur zeitweise und hier muss man am Nachmittag recht verbreitet mit teils gewittrigen Regenschauern rechnen. Es bleibt sommerlich warm und die Temperaturen steigen bis auf 28 Grad. (APA, TT.com)