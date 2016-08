Wien – Das Wochenende sollte noch einmal genutzt werden: Bis Sonntag bleibt es in Österreich sommerlich und warm. Am Montag macht sich laut einer Prognose der Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) aber eine Kaltfront breit, die tiefere Temperaturen und Regen bringt.

Am Freitag scheint nach Auflösung lokaler Nebelfelder vielfach die Sonne. Bewölkung ist in Form von zumeist durchziehenden hohen, ausgedehnten Wolkenfeldern sowie von anwachsenden Quellwolken über dem Bergland anzutreffen. Schauer bleiben auch dort eher selten. Insgesamt überwiegt aber neuerlich der freundliche und auch sommerlich warme Wettercharakter. Es ist schwach windig, am Alpenostrand herrscht auflebender Westwind. Frühtemperaturen liegen je nach Wind bei zehn bis 19 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 23 bis 29 Grad.

Örtlich hält sich am Samstag in Becken- und Tallagen Bodennebel bis in die Vormittagsstunden. Sonst ist es freundlich, vielfach sonnig. Allein hohe, dünne Wolkenfelder ziehen tagsüber immer wieder vorüber. Es ist schwach windig. Die Frühtemperaturen erreichen neun bis 16 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 25 bis 30 Grad.

Am Sonntag gibt es zu Tagesbeginn überall noch recht ungestörten Sonnenschein. Ab den Mittagsstunden nimmt aber dann die Bewölkung von Westen her rasch zu und in weiterer Folge kommt es auch zu Regenschauern und Gewittern. Diese können teilweise auch heftig ausfallen. Länger sonnig bleibt es hingegen noch in weiten Teilen Oberösterreichs und östlich davon.

Dort setzen erst gegen Abend oder in der Nacht die Niederschläge ein. Mit Ausnahme von stärkeren Windböen, die mit Gewittern verbunden sind, bleibt es tagsüber noch schwach windig. In der Früh hat es zwischen zwölf und 19 und am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 25 bis 31 Grad, wobei es im Osten und Südosten am wärmsten wird.

Ab Montag kühlt es ab

In vielen Regionen steht dann am Montag ein recht bewölkter Tag bevor, wenngleich sich speziell am Nachmittag auch einige sonnige Phasen einstellen. Dazu fällt Regen, teilweise sind dabei auch recht hohe Mengen möglich. Die Lage des Niederschlagsschwerpunkts ist dabei noch recht unsicher. Es weht mäßiger, regional auch lebhafter Wind, der überwiegend aus westlichen Richtungen kommt. Die Frühtemperaturen umspannen acht bis 18 Grad. Mit Höchstwerten zwischen 17 und 24 Grad wird es deutlich kühler als an den Vortagen.

In vielen Regionen steht auch am Dienstag ein oft trüber und regnerischer Tag bevor. Besonders an der Alpennordseite regnet es dabei mitunter auch länger anhaltend. Ansonsten gibt es auch Regenpausen, mit allzu viel Sonnenschein darf aber nicht unbedingt gerechnet werden. Die Sonne zeigt sich aber zumindest im Osten am Nachmittag doch auch häufiger.

Generell begünstigt zeigt sich der Süden des Landes. Abgesehen von einigen kurzen Regenschauern, die sich größtenteils auf Osttirol beschränken sollten gibt es dort doch deutlich mehr Sonnenstunden. Dazu bläst oft recht kräftiger Wind, der überwiegend aus nördlichen Richtungen kommt. Am Morgen hat es zwischen acht und 15 Grad, die Höchstwerte bleiben mit 18 bis 24 Grad gedämpft. (APA)