Innsbruck – Der Dienstag präsentiert sich noch typisch herbstlich: Den ganzen Tag kann es stellenweise kräftig regnen, besonders das Tiroler Unterland ist davon betroffen. Der Dienstag markiert das Ende einer österreichweiten Regenphase. In Hall bei Admont in der Steiermark fielen etwa gar 71 Liter pro Quadratmeter. Damit ist aber dann wieder – zumindest vorübergehend – Schluss. Denn ab Mittwoch kommt der Sommer wieder zurück.

Wie der Wetterdienst UBIMET in einer Aussendung schreibt, stellt sich wieder überall sonniges Wetter ein. Am Mittwoch klettern die Höchsttemperaturen stellenweise schon auf 28 Grad, am Donnerstag sollen sogar 30 Grad erreicht werden. Verantwortlich dafür: Das Hoch „Johannes“. Die wärmsten Regionen werden „das Inntal, das Rheintal sowie die Gebiete vom Weinviertel über Wien und das Burgenland bis in die südliche Steiermark sein“, sagt UBIMET-Meteorologe Josef Lukas.

Was uns aufgrund des Herbstes trotz Spätsommer nicht erspart bleibt, sind die Nebel- und Hochnebelfelder in Becken und Tälern in den Vormittagsstunden. Wenn dafür tagsüber die Sonne vom Himmel lacht, ist das wohl verkraftbar. (TT.com)