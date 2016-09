Innsbruck – Mit Sonne pur und Höchstwerten um die 30 Grad ist es spätestens ab Samstag vorbei. Der Grund: Das Tief „Stephanie“ zieht von Frankreich zu den Alpen und überquert diese im Laufe des Wochenendes. Gleichzeitig bildet sich zudem ein Genuatief.

„Die Folgen sind ein deutlicher Temperaturrückgang von gut zehn Grad sowie teils kräftiger Regen vor allem im Westen und Norden Österreichs“, sagt Ubimet-Meteorologe Josef Lukas. Stellenweise sind sogar große Regenmengen möglich. Die Temperaturen kommen nicht mehr über 12 bis 21 Grad hinaus.

Starkregen in der Nacht auf Samstag

Von Vorarlberg über Tirol bis Salzburg sowie in Teilen Kärntens verläuft schon der Freitag zunehmend unbeständig mit Regenschauern und Gewittern. In der Nacht auf Samstag zeichnen sich in diesen Regionen zum Teil große Regenmengen ab. Stellenweise sind 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter in 12 Stunden zu erwarten.

„Damit sind Muren und kleinräumige Überflutungen möglich“, sagt Lukas. „Details hängen allerdings von der genauen Zugbahn des Tiefs ab.“ Am Samstag tagsüber und auch am Sonntag geht es unbeständig und herbstlich frisch mit einigen Schauern weiter. Auch die Gletscher können endlich aufatmen, oberhalb von 2700 m ist mit Neuschnee zu rechnen.

Nasser Wochenstart

Die neue Woche beginnt dann aus heutiger Sicht herbstlich kühl und oft nass. Die Sonne zeigt sich kaum. Die Temperaturen liegen bei 13 bis 21 Grad. Weniger Regen aber dennoch kaum Sonne zeichnet sich für den Dienstag ab. Die Temperaturen bleiben weiter auf für Mitte September durchschnittlichem Niveau. (TT.com)