Von wegen Stille Nacht: Über Skandinavien ist am zweiten Weihnachtstag ein heftiger Sturm hinweggefegt. „Urd“ setzte am Montag in Schweden, Norwegen und Dänemark Straßen unter Wasser, verursachte Stromausfälle und stürzte Bäume um. Die Öresundbrücke zwischen Kopenhagen und Malmö war in der Nacht auf Dienstag geschlossen.

Auf der Insel Seeland standen einige Ferienhäuser unter Wasser. Zwischen Rostock und dem dänischen Gedser sollten bis Dienstag früh keine Fähren ablegen. Auch in Norwegen blieben Schiffe in den Häfen, Flugzeuge aus Bergen und Oslo hoben verspätet oder gar nicht ab. 70.000 Haushalte im Land waren ohne Strom. In Südschweden fielen Züge aus, in Göteborg standen Keller unter Wasser. Verletzte gab es aber nicht. (dpa)