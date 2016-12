Innsbruck – Es hätte eigentlich keine ausführliche Statistik gebraucht, sondern dieser Tage nur einen Blick aus dem Fenster. 2016 war es in Tirol zu warm. Im Durchschnitt um 0,9 Grad über dem langjährigen Durchschnitt, stellenweise – wie etwa in Innsbruck – sogar um 1,1 Grad. Und wer das Gefühl hat, heuer zu wenig Sonne abbekommen zu haben, hat ebenfalls mit seiner Gefühlslage Recht. Doch auch sonst bietet die Jahresstatistik der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) einige interessante Aufschlüsse.

„Auffallend war heuer vor allem, dass es fast keine langen sehr kühlen oder kalten Wetterphasen gab“, sagt Meteorologe Alexander Orlik, „eine Ausnahme war der starke Frost Ende April, der massive Schäden in der Landwirtschaft verursachte. In der Jahresbilanz liegt 2016 über dem vieljährigen Mittel und damit gleichauf mit 2007 am vierten Platz seit 1768. Die drei wärmsten Jahre der Messgeschichte stammen alle aus der jüngeren Vergangenheit: 2014, 2015, 1994.“

Wie immer bei solchen Messreihen gibt es auch bei dieser regional sehr große Unterschiede. So waren die Bergregionen in Tirol und dem Salzkammergut um „nur“ 0,4 bis 0,8 Grad wärmer. Die Sonnenscheindauer dagegen lag in Tirol über das ganze Jahr betrachtet um vier Prozent unter dem Durchschnitt. In Lienz, Tirols Ort mit der meisten Sonne, war sie aber um zwei Prozent über dem Jahresmittel. Insgesamt konnten sich die Menschen in der Osttiroler Bezirkshauptstadt über 2086 Sonnenstunden freuen. Statistisch gesehen am wärmsten war es in Innsbruck, dort gab es eine Durchschnittstemperatur von 10,5 Grad. Eine Abweichung von plus 1,1 Grad gegenüber dem Durchschnittswert.

Wer dieser Tage aus dem Fenster blickt, den überkommen vielleicht wenig winterliche Gefühle. Doch ein Blick zurück zeigt: Auch im Vorjahr gab es rund um Weihnachten wenig bis gar keinen Schnee. Am 19. Jänner sank das Thermometer in Kössen aber auf frostig kalte minus 19,9 Grad. Das war dann auch die tiefste Temperatur im zu Ende gehenden Jahr 2016. Tags zuvor zeigten die Werte am Brunnenkogel im Pitztal minus 28,2 Grad an – was österreichweit die kälteste gemessene Temperatur der vergangenen zwölf Monate war.

Österreichweit fanden die ZAMG-Experten heraus: Die Niederschlagsmengen lagen zehn Prozent über dem Durchschnitt. „Das ergibt einen Platz unter den 25 nassesten Jahren seit Beginn der Niederschlagsmessungen im Jahr 1858“, sagt Klimatologe Orlik, „besonders nass waren heuer der Jänner mit 44 Prozent mehr Niederschlag als im Mittel, der Februar mit plus 105 Prozent, der Mai mit plus 47 Prozent und der Juni mit plus 37 Prozent zum vieljährigen Mittel.“

Die Ausnahmen hier: weitgehend Tirol und Vorarlberg. Die so genannte Niederschlagsabweichung in Tirol betrug nur zwei Prozent. Besonders trocken war es im Außerfern, eher nass in Osttirol und dem Zillertal. (TT, mw)