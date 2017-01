Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Es soll sie also doch noch geben, die weiße Landschaft im Winter. Zumindest wenn man den aktuellen Prognosen der Meteo­rologen für die kommenden Tage Glauben schenken darf. Immerhin sagt Manfred Spatzierer vom Wetterdienst Ubimet bis zum Ende der Woche erhebliche Neuschneemengen voraus.

Bereits im Laufe der Nacht auf heute hat eine Kaltfront die Nordalpen erreicht und wird uns einige Zentimeter Neuschnee bescheren. „Die Mengen halten sich mit maximal fünf bis 15 Zentimetern zwar vorerst in Grenzen“, so Spatzierer, „das ist aber erst der Beginn einer recht nassen und für die Nordalpen schneereichen Wetterphase.“ Der nächste Schneefall kündigt sich mit Tief „Axel“ schon ab Mittwoch an, dann kann es häufig und ergiebig schneien. Bis Freitagfrüh können noch einmal 40 bis 70 Zentimeter dazukommen. Vor allem im Außerfern, im Karwendel und in den Kitzbüheler Alpen werden die größten Niederschläge zu verzeichnen sein. Aber auch im Inntal wird es winterlich weiß werden. Sibirische Kaltluft sorgt in der Nacht auf Donnerstag dafür, dass die weiße Pracht nicht nur auf den Bergen, sondern bis in die Täler fällt. Dort kommen die Temperaturen nicht über minus zehn bis minus drei Grad hinaus. Im Gebirge herrscht strenger Dauerfrost, teils stürmischer Nordwestwind verschärft die Kälte zusätzlich und wird stellenweise für massive Schneeverwehungen sorgen. Die Lawinengefahr steigt.

„Wir stehen Gewehr bei Fuß“, erklärt deshalb Rudi Mair vom Lawinenwarndienst Tirol. Angesichts der fehlenden Schneemengen hatten er und sein Team in dieser Saison bisher darauf verzichtet, einen täglichen Lagebericht über die Lawinensituation zu veröffentlichen. „Damit starten wir aber ab Donnerstag“, sagt der Lawinenexperte, der für die kommenden Tage – vor allem rund um den Dreikönigstag am Freitag – mit viel Betrieb auf und vor allem abseits der Pisten rechnet. „Die Leute scharren schon wie nervöse Rennpferde und können es kaum erwarten, ihre neue Ausrüstung, die sie zu Weihnachten bekommen haben, auszuprobieren“, weiß Mair. Er warnt davor, vor lauter Freude über den Schnee die Situation auf dem Berg zu unterschätzen, zumal angesichts der prognostizierten Neuschneemengen je nach Lage von durchaus gefährdeten Hängen auszugehen ist.

Den täglichen Lagebericht gibt es im Internet ab Donnerstag unter lawine.tirol.gv.at. Sollte es vorher schon zu kritischen Situationen kommen, sind aktuelle Informationen über den Link „Blog“ zu erfahren.