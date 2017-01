Innsbruck - Das Schnee- und Sturmtief „Axel" hat in den Morgenstunden auch Österreich erreicht. Am Feuerkogel in Oberösterreich wurden laut dem Wetterdienst Ubimet Spitzenböen von 133 km/h , auf der Wiener Hohen Warte von 104 km/h und in der Wiener Innenstadt von 94 km/h gemessen.

In der vergangenen Nacht sorgte „Axel" bereits in Deutschland für Turbulenzen: Sturmböen von mehr als 100 km/h und teils starker Schneefall führten zu massiven Schneeverwehungen und großen Problemen auf den Straßen. Zudem stürzten immer wieder Bäume um. An der Ostsee rechnen die Behörden sogar mit der schwersten Sturmflut seit mindestens zehn Jahren.

Auch in Tirol setzten ab Mittag — etwa im Außerfern, in Teilen des Oberlandes oder im Unterland — Schneefall und Wind ein. Im Laufe des Tages soll „Axel" verbreitet für stürmische Verhältnisse und reichlich Neuschnee an der Alpennordseite sorgen.

An der Rückseite des Tiefs strömt laut dem Wetterdienst Ubimet ab Mittwochabend kalte Luft arktischen Ursprungs in den Alpenraum, gleichzeitig stellt sich massiver Nordstau ein. „Dadurch kommen selbst in den Tälern bis Freitag verbreitet 30 bis 70 Zentimeter Neuschnee dazu", sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. „Auf den Bergen ist sogar bis zu einem Meter möglich."

Lawinengefahr steigt

Der Wind erreicht zudem auf vielen Bergen Spitzen zwischen 70 und 100 km/h, wodurch mit massiven Schneeverwehungen und einem Anstieg der Lawinengefahr zu rechnen ist. „Wir stehen Gewehr bei Fuß", erklärte deshalb Rudi Mair vom Lawinenwarndienst Tirol. Angesichts der fehlenden Schneemengen hatten er und sein Team in dieser Saison bisher darauf verzichtet, einen täglichen Lagebericht über die Lawinensituation zu veröffentlichen.

„Damit starten wir aber ab Donnerstag", sagt der Lawinenexperte, der für die kommenden Tage — vor allem rund um den Dreikönigstag am Freitag — mit viel Betrieb auf und vor allem abseits der Pisten rechnet.

Kettenpflicht und Verkehrsprobleme



Der Neuschnee sorgte binnen weniger Stunden in einigen Teilen von Österreich für erhebliche Verkehrsprobleme. Betroffen waren nach Informationen des ARBÖ vor allem das Arlberggebiet, Oberösterreich, Salzburg und das benachbarte Bayern. Dort sei es auf der 150 Kilometer langen Autobahn von Passau nach Regensburg zu Verzögerungen von bis zu zwei Stunden gekommen, berichtete der ARBÖ.

Auf zahlreichen Berg- und Passstraßen geht oder ging ohne Ketten nichts mehr. Allgemeine Kettenpflicht herrschte unter anderem über den Jochberg bei Kitzbühel (B161), auf der Gerlos Straße (B165) zwischen Mittersill und Zell am Ziller sowie zwischen Au und Damüls (L193) in Vorarlberg.

Sehr kalter Dreikönigstag



Klirrend kalt werden dann der Donnerstag und Freitag. In 1.500 m Seehöhe gehen die Temperaturen von West nach Ost auf minus 14 bis minus 17 Grad zurück. Mit dem starken Wind fühlen sich diese wie rund minus 30 Grad an. „Skifahrer sollten somit unbedingt auf einen ausreichenden Kälteschutz achten", so Meteorologe Spatzierer.

Frostig ist es aber auch in den Niederungen, die Höchstwerte kommen am Freitag vorübergehend nicht mehr über minus 12 bis minus 3 Grad hinaus, in der Früh werden zum Teil nur Werte um minus 20 Grad gemessen. (raut, TT)